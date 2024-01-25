İslam Memiş Uyardı! Altın İçin Kritik Süreç Başlıyor

Altın fiyatlarının artması sınırlandı. Bu nedenle yatırımcılar altın piyasasını yakından takip etmeye başladılar. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatını açıkladı. Piyasadaki son gelişmeler burada bulunabilir...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yatay seyrettiğine dair açıklamalarda bulundu.İslam Memiş şunları söyledi:

İslam Memiş: Altın İçin Beklemeyin

Bu hafta ve önümüzdeki hafta altın fiyatlarında 2000–2070 dolar aralığını takip edeceğim.

Bu nedenle, Federal Reserve'in önümüzdeki hafta vereceği faiz kararına kadar ons altın tarafında 2000 dolarlık bir destek seviyesi var. 2070 dolar direnç seviyesi yukarıda.

"Önümüzdeki Hafta Altın Piyasası İçin Kritik"

Para piyasaları için önümüzdeki hafta daha önemli olacak.

Bu bant aralığını takip edeceğim. 1-2 hafta boyunca bu baskılanma devam eder. Fed kararının piyasalar üzerindeki etkisinin daha net bir şekilde anlaşılmasının ardından, altın piyasasında yükseliş göreceğiz.

Altının 2070 dolar seviyesini, 2090 dolar seviyesini, yılın ilk yarısı için 2150 dolar seviyesini ve yılın ilk yarısı için 2350 dolar seviyesini öngörüyorum.

Altında 2350 dolar seviyesini tahmin ettiğim için 2000–2020 dolar seviyesi ucuz geliyor.