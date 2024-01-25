Dul ve Yetim Aylığı 2024 Yılında Ne Kadar Oldu? Dul Ve Yetim Aylığı Başvurusu

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 49,25 oranında zam yapılırken, en düşük emekli aylığı 10.000 TL'ye yükseltildi. Dul ve yetim maaşı zammı, gelişmelerin ardından emekli zam oranı baz alınarak belirlendi.

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Dul ve Yetim Aylığı 2024 Yılında Ne Kadar Oldu? Dul Ve Yetim Aylığı Başvurusu

Yetim ve dul maaşları, emekli maaş zammı oranına göre hesaplanır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ek yüzde beş oranında artış yapılacağını açıkladı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam, emekli memurlar için eşit hale getirilerek yüzde 49,25 oldu. Bununla birlikte, dul ve yetim maaşları da arttı. 2024 yılında dul ve yetim aylığı ne kadar olacak ve maaş farkı ne zaman ödenecek?

Emekliye 2024'te ek zam yapılmasının ardından yeni dul ve yetim maaşları belirlendi. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ek maaş zamları uygulandı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına ek bir zammın uygulanacağını duyurdu. Böylece dul ve yetim aylıklarına %5 artış ve toplamda %42,60 artış yansıtıldı. Yetim ve dul maaşları emekli zammına göre hesaplanır.

Dul ve Yetim Aylığı Ne Kadar Oldu?

Türkiye'de yaklaşık 13.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi, dosya bazında 10 bin TL'nin altında bir maaş alamaz. Dul ve yetim maaşı olarak da bilinen ölüm aylığı için tutarlar değişecektir. Eşinden dolayı ölüm aylığı alan bir kişi, eşinin %50'sini alıyor. Çocuğun %25'ini alması durumunda bu 10 bin TL, %50'sini alana 5 bin TL, %25'ini alana 2 bin 500 TL oluyor.

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