Bakan Murat Kurum, muhalefete tepki gösterdi: "Paris'e Roma'ya gelince para var ama SGK borcuna yok?"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı'nın İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programda Bakan Kurum'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, il yönetimi, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer hazır bulundu.

'DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİ YÜZÜSTÜ BIRAKTILAR'

Kocaeli'de yapılan yatırımlarla sözlerine başlayan Bakan Kurum muhalefeti eleştirdi. Bakan Kurum, "Biz, Türkiye’yi büyütmeye yeminli kadrolarız. Peki biz böyleyken; muhalefetin böyle bir derdi var mı? Maalesef Türkiye’de öyle bir muhalefet var ki; tek bir konuda bile ülkemizin menfaatlerinin yanında duramıyorlar. Türkiye’ye dair herhangi bir hedefleri de hayalleri de yok. Deprem bölgesine gelip oradaki afetzede kardeşlerimize 'Konut yapacağız bedava dağıtacağız' diye sözler verdiler. Birçok büyükşehir belediyesini almalarına rağmen tek bir çakılı çivileri yok; tek bir konut yapmadılar. Depremzede kardeşlerimizi yüzüstü bıraktılar. Biz milletimizin yaralarının sarılması için gece gündüz çalışıp yüzbinlerce konut yaparken, onlar Roma’da günlerini gün ediyorlar. Biz, İstanbul’da, Kocaeli'de hem merkezinde hem de ilçelerinde deprem dönüşümü yaparken onlar Paris’in balo salonlarında maalesef keyif çatıyorlar" dedi.

'PKK İLE MÜCADELE EDİYORUZ İTİRAZ CHP'DEN GELİYOR'

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştirilerine devam eden Bakan Murat Kurum, "Biz terör şebekesi PKK ile mücadele ediyoruz, itiraz Cumhuriyet Halk Partisi'nden geliyor. Biz FETÖ’cü hainlerin peşine düşüyoruz, ses yine bunlardan geliyor. PKK ve FETÖ ihanet şebekelerine Kocaeli’den sesleniyorum; 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın tek bir çakıl tanesini alamayacaksınız, bu kutlu devleti parçalamayacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyümeye, yol yürümeye, dünyanın neresinde bir mazlum varsa el uzatmaya devam edeceğiz. İsteseniz de istemeseniz de işte biz, bu kadrolarla birlikte bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Bugün aynı CHP, özgür Karabağ için, Libya’daki varlığımız için en sert sözleri sarf ediyor. Bunlar; Gazze’nin Kuvayımilliyesi'ni, Hamas'ı terör örgütü olarak lanse ediyorlar. Biz de buradan bir kez daha haykırıyoruz; İsrail terörü mutlaka sona erecektir, Filistin mutlaka özgür olacaktır. Nerede bir kardeşimizin canı yanıyorsa, biz oralıyız. Bu yüzden bizim için Gazze Kocaeli’dir, Kocaeli Gazze’dir. Buradan, Orhangazi’nin şehrinden Filistin’in asil halkına, Gazze'nin şanlı direnişine selamlarımızı gönderiyoruz ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Her zaman oradaki kardeşlerimizle bir olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'ÜLKENİN STRATEJİK DEĞERLERİNE HİÇBİR SAYGILARININ OLMADIĞINI YİNE GÖSTERDİLER'

Milletin umudunun AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Cumhuriyet Halk Partisi sınır tanımıyor. En son Mavi Vatan anlayışımızı 'Masal' diyerek, bu ülkenin stratejik değerlerine hiçbir saygılarının olmadığını yine gösterdiler. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bundan başka bir beklenmezdi ama şüpheniz olmasın ki bu aziz millet ferasetli millettir. Bu millet Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir vizyon, hiçbir gelecek beklememektedir. Çünkü bu milletin umudu AK Parti'dir. Umut, bu milletin 15 Temmuz meydanlarında kurduğu Cumhur İttifakı’dır. Umut bu millete sevdalı lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

'SAHADA YOKSUNUZ'

Seçimin artık bittiğini belirten Bakan Kurum, "Milletimiz kararını sandıkta vermiştir. Seçimin üzerinden aylar geçmesine rağmen maalesef hala meydanlarda, sahada yoksunuz. Milletimizin bizden, sizden beklediği işlerde maalesef sizleri göremiyoruz. Belediye başkanlarımız artık asli işlerine bakmalı, başka gündemlerin peşine düşmemelidir. Şehirlerimizin polemikle, yalanla, iftirayla kaybedecek vakti yok. İcraata, projeye, esere ihtiyacı var. Tartışmaya değil, yatırıma ihtiyacı var. Türkiye bir deprem ülkesidir. Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Bunu en iyi Kocaeli bilir. Biz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde depreme karşı adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Ama artık muhalefetin de, muhalefet belediyelerinin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız belediyelere, 'SGK borçlarınızı ödeyin' dedi. Bunu niye dedi? Belediyelerin milyarlarca lira borçları var, ondan söyledi. Onlar ne yapıyor? Her zaman yaptıkları gibi en iyi bildikleri iş olan bahanelere sarılıyorlar. Biri 'Personel vermiyorsunuz' deyip bahane uyduruyor, bir diğeri yine üzerine düşen işi yapmadan, 'Bakanlıktan alacağım var diyor. Millete hizmete gidecek olan o borçları ödemiyorsunuz ama Paris’te, Roma’da parti yapmaya geldiğinde kaynakları, paraları hemen buluveriyorsunuz. Bu millet sizi, bu aymazlığın, bu bahanelerin arkasına sığınırken değil; işinizi hakkıyla yaparken görmek istiyor. Paris'e gelince, Roma'ya gelince para var ama 'SGK borçlarını ödeyin' dendiği zaman para yok. Olacak iş mi bu?" dedi.

'KENDİ ÖZ EVLADINA NASİHAT EDER GİBİ İNCE BİR MESAJ VERDİ'

Milletin mesaj verdiğini de belirten Kurum, "Biz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, 81 ilimizde, ilçelerimizde 'Seçimi kaybetsek de kazansak da milletimize meydanlarda verdiğimiz sözlerimizi tutacağız' dedik. Çünkü bizim için aslolan Türkiye’dir; aslolan milletimizdir, aslolan milletimizin geleceğidir. Söz veriyoruz, bizi hiçbir zaman polemikle değil, milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada bulacaksınız. Dönüşüm alanlarında, yeşil alanlarda göreceksiniz. Bizi kavgada değil; sosyal konutlarımızın şantiye alanlarında göreceksiniz. Bizi iftira üretirken değil, Körfez'in temizliğinde göreceksiniz. Şundan emin olun, her ne kadar yerel seçimlerde tüm Türkiye'de istediğimiz neticeleri alamasak da milletimiz halen bize, AK Partimize, Cumhur İttifakımıza güveniyor. Milletimiz, yerel seçimlerde bize ne dedi biliyor musunuz? Kendi öz evladına nasihat eder gibi ince bir mesaj verdi. 'Yarın yine sandığa gideceğim. Sen o eksiklerini gider, benim oyum yine sana' dedi. Şimdi bize, hepimize düşen görev, partimize gönül vermiş tüm kardeşimizle el ele verip yine milletimize koşmaktır" ifadelerini kullandı.

'İSTİHDAM VE İHRACATIMIZ REKORLAR KIRIYOR'

Neler yapacaklarını da anlatan Bakan Kurum, "2002’nin kendi şartları olduğunu, artık 2024’ün kendi şartlarıyla geldiğini unutmadan koşacağız. Milletimizin nabzını daha iyi tutacağız. Beklentilerini en hızlı ve en doğru şekilde karşılayacağız. Milletimizin hoşnutsuz olduğu alanları bizzat sahada, yerinde tespit ederek yine milletimizin sorunlarının üzerine gideceğiz ve bu sorunları teker teker çözeceğiz. Heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Her gün taze bir heyecanla işimize başlayacağız. Her gün sanki yarın seçim varmış gibi çalışacağız. Tüm gönülleri yeniden kazanacağız. Milletimizin de desteğiyle; bu ekonomik sıkıntıları atlatacağız. Enflasyonu ki bunu başarmış kadrolar biziz, yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Yeniden refahı yükselteceğiz. İşte bakın, istihdam ve ihracatımız rekorlar kırıyor. İşsizlik, her geçen gün azalıyor, cari açığımız iyileşiyor. Merkez Bankası rezervlerimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Şunu unutmayın; bu kutlu çatının altında ümitsizliğe, karamsarlığa yer yoktur. Çok çalışacağız, başaracağız. Liderimiz için, ülkemiz için, milletimiz için, gençlerimiz çocuklarımız için başaracağız" dedi.