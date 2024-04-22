Azılı haraç çetelerinin el bombalı saldırısı işte böyle görüntülendi!

Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde iş insanlarını tehdit ederek haraç kesmeye çalışan çeteler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ın talimatıyla “Mahzen-29” operasyonu yapılarak etkisiz hale getirilmişti. İşte o çetelerin el bombalı saldırılarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Azılı haraç çetelerinin el bombalı saldırısı işte böyle görüntülendi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen “Mahzen-29” operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 32 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Kağıthane’deki yediemin otoparkına yapılan bombalı iki saldırının ise görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, ilk saldırıda el bombasının aracın önüne düşüp patladığı, ikinci saldırıda bombanın otopark kapısında patladığı görülüyor.

Azılı haraç çetelerinin el bombalı saldırıları işte böyle görüntülendi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; İstanbul’un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen “Mahzen-29” operasyonlarında, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit ve hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Azılı haraç çetelerinin el bombalı saldırıları işte böyle görüntülendi!

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

EGM KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü polisleri tarafından koordineli olarak yapılan çalışmalarda İstanbul genelinde; 08.04.2024-17.04.2024 tarihleri arasında; Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde gerçekleşen operasyonlarla yakalanan 32 şüphelinin; M.A. isimli iş insanına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs eylemini, Esenyurt ilçesinde iş insanı O.Z.’nin iş yerine yönelik 12.04.2024 ve 13.04.2024 tarihlerinde gerçekleştirilen kurşunlama eylemlerini, Avcılar ilçesinde iş insanı O.Z.’nin ikametine yönelik 09.04.2024 ve 13.04.2024 tarihlerinde gerçekleşen kurşunlama eylemlerini, Esenyurt ilçesinde 15.04.2024 tarihinde basına görüntüleri yansıyan kişiyi kaçırma eylemini, Kağıthane ilçesinde 13.04.2024 tarihinde D.E. isimli şahsın silahla öldürülme eylemini, Kağıthane ilçesinde 08.04.2024 ve 13.04.2024 tarihlerinde yediemin otoparkına el bombası atılması eylemlerini, Eyüpsultan ilçesinde 16.04.2024 tarihinde örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere satışa hazır şekilde 30 adet silah temin ettikleri ve çok sayıda silah parçasını birleştirerek silah üretimi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Operasyonlar sonucu 34 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız otomatik tabanca, bahse konu 3 farklı eylemde kullanılan araç ve araçlarda kullanılan 3 adet sahte plaka, muhtelif miktarda satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulmuştu.

Azılı haraç çetelerinin el bombalı saldırıları işte böyle görüntülendi!

OTOPARKA EL BOMBALI SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırılar çerçevesinde Kağıthane’deki yediemin otoparkına yapılan el bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otoparkın içerisinde atılan el bombasının aracın üstünden önüne düştüğü ve saniyeler sonra patladığı görülüyor. Diğer görüntüde ise beyaz bir araçtan atılan el bombası otopark kapısının önünde patlıyor. Öte yandan, geçtiğimiz 8 Şubat günü de Kağıthane Çağlayan’da motosikletle gelen iki şahıs, saldırıya uğrayan otoparkın hemen yanındaki tekel bayii önüne patlayıcı atıp kaçmış, patlamanın ardından tekel bayiinden çıkan kişi ise şüphelileri arkasından ateş açarak kovalamıştı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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