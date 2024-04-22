Adana'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıktıp, uçuruma yuvarlandı!

Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaşanan feci kazada, tarım işçilerini taşıyan minibüs nedeni bilinmeye bir şekilde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kaza anında alev alan minibüsteki 4 işçi hayatını kaybederken 18 kişinin yaralandığı belirlendi.

YAYINLAMA
Google News
Adana'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıktıp, uçuruma yuvarlandı!

Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarım işçisi taşıyan bir minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkıp uçurumdan düştü. Kaza sonrası alev alan minibüsteki 4 kişi hayatını kaybederken cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirilmeye başlandı.
Kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan seyir halindeki 34 FF 6095 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı ve alev alarak yanmaya başladı.

Adana'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıktıp, uçuruma yuvarlandı!

KAZADA ÖLEN İŞÇİLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA GETİRİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken ölenlerin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirilmeye başlandı.

Adana'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıktıp, uçuruma yuvarlandı!

Aksaray’da film gibi olay! Suçüstü yakaladığı hırsızla aynı evde mahsur kalan polisin yardımına itfaiye koştu!Aksaray’da film gibi olay! Suçüstü yakaladığı hırsızla aynı evde mahsur kalan polisin yardımına itfaiye koştu!

Başkan Gökhan Yüksel'den 23 Nisan mesajı: ''Hep ileriye bakan ve dünyaya örnek olmayı başaran bir Türkiye için hiç durmadan çalışacağız''Başkan Gökhan Yüksel'den 23 Nisan mesajı: ''Hep ileriye bakan ve dünyaya örnek olmayı başaran bir Türkiye için hiç durmadan çalışacağız''

Irak ve Türkiye önemli bir anlaşmaya imza atacak! 'Irak-Türkiye ilişkilerinde önemli ve niteliksel bir sıçrama yaşanacak''Irak ve Türkiye önemli bir anlaşmaya imza atacak! 'Irak-Türkiye ilişkilerinde önemli ve niteliksel bir sıçrama yaşanacak''

Bakan yerli kaya duyurdu! ''Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı''Bakan yerli kaya duyurdu! ''Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı''

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fatih’te tartıştığı çarşaflı kadını yerde sürüklemişti! O, şüpheli hakkında bakın kaç yıla kadar hapis cezası istendi!
Fatih’te tartıştığı çarşaflı kadını yerde sürüklemişti! O, şüpheli hakkında bakın kaç yıla kadar hapis cezası istendi!
Maltepe'de hareketli gece! Ticari taksi şoförü ve müşteri yumruk yumruğa birbirine girdi!
Maltepe'de hareketli gece! Ticari taksi şoförü ve müşteri yumruk yumruğa birbirine girdi!
Azılı haraç çetelerinin el bombalı saldırısı işte böyle görüntülendi!
Azılı haraç çetelerinin el bombalı saldırısı işte böyle görüntülendi!
Aksaray’da film gibi olay! Suçüstü yakaladığı hırsızla aynı evde mahsur kalan polisin yardımına itfaiye koştu!
Aksaray’da film gibi olay! Suçüstü yakaladığı hırsızla aynı evde mahsur kalan polisin yardımına itfaiye koştu!
Son Haberler
Ünlü sanatçı Zara'yı görenler gözlerine inanamadı! 10 kilo veren ünlü sanatçı Zara, zayıflamanın tüyoların açıkladı
Ünlü sanatçı Zara'yı görenler gözlerine inanamadı! 10 kilo veren ünlü sanatçı Zara, zayıflamanın tüyoların açıkladı
Görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da dünyaya gelen dört bacaklı civciv şaşkınlık yarattı: ''Yüce Rabbim neler yaratıyor" r''
Görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da dünyaya gelen dört bacaklı civciv şaşkınlık yarattı: ''Yüce Rabbim neler yaratıyor" r''
Tuzla Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı Eren Ali Bingöl başkanlığında gerçekleşti
Tuzla Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı Eren Ali Bingöl başkanlığında gerçekleşti
Tuzla Belediyesi, ilçenin dört bir yanında altyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor
Tuzla Belediyesi, ilçenin dört bir yanında altyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor
Başkan Gökhan Yüksel'den 23 Nisan mesajı: ''Hep ileriye bakan ve dünyaya örnek olmayı başaran bir Türkiye için hiç durmadan çalışacağız''
Başkan Gökhan Yüksel'den 23 Nisan mesajı: ''Hep ileriye bakan ve dünyaya örnek olmayı başaran bir Türkiye için hiç durmadan çalışacağız''
Bakan yerli kaya duyurdu! ''Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı''
Bakan yerli kaya duyurdu! ''Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı''
Çok Okunanlar
Emekliye zam, memura fark! Merkez bankası merak edilen oranı açıkladı! Üç yeni düzenleme geliyor! Kim ne kadar alacak?
Emekliye zam, memura fark! Merkez bankası merak edilen oranı açıkladı! Üç yeni düzenleme geliyor! Kim ne kadar alacak?
22 Nisan 2024 Pazartesi Günlük Burç yorumları | Azim ve sebatla hedefinize mutlaka ulaşacaksınız!
22 Nisan 2024 Pazartesi Günlük Burç yorumları | Azim ve sebatla hedefinize mutlaka ulaşacaksınız!
Ünlü sanatçı Zara'yı görenler gözlerine inanamadı! 10 kilo veren ünlü sanatçı Zara, zayıflamanın tüyoların açıkladı
Ünlü sanatçı Zara'yı görenler gözlerine inanamadı! 10 kilo veren ünlü sanatçı Zara, zayıflamanın tüyoların açıkladı
Meteoroloji son güncel hava durumu tahminini açıkladı! 22 Nisan Pazartesi hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
Meteoroloji son güncel hava durumu tahminini açıkladı! 22 Nisan Pazartesi hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor! Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor! Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı
İstanbullular dikkat! BEDAŞ gün ve saat vererek uyardı! 22 Nisan Pazartesi 18 ilçe karanlığa gömülecek, İşte o ilçeler...
İstanbullular dikkat! BEDAŞ gün ve saat vererek uyardı! 22 Nisan Pazartesi 18 ilçe karanlığa gömülecek, İşte o ilçeler...
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı