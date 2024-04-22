Tuzla Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı Eren Ali Bingöl başkanlığında gerçekleşti

Tuzla Belediyesi 31 Mart yerel seçimlerinde yeni Belediye Başkanı seçilen Av. Eren Ali Bingöl Başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirildi. Meclis toplantısında belediyenin farklı komisyonlarında 5 yıl boyunca görev alacak yeni meclis üyeleri de oylama ile belirlendi.

TUZLA BELEDİYE MECLİSİ AV. EREN ALİ BİNGÖL BAŞKANLIĞINDA İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda belediye encümeni, imar komisyonu, plan ve bütçe komisyonu, hukuk komisyonu, gençlik, spor ve engelliler komisyonu, eğitim, kültür ve hizmet güvence komisyonu, kadın- erkek fırsat eşitliği komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu üyeliklerinin yanı sıra birliklerin de asil ve yedek üyeleri seçildi.

KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU

Yeni dönemin ilk meclis toplantısında meclis üyelerine hitap eden Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, yeni dönemde kente değer katacak birçok hizmet ve yatırım gerçekleştireceklerini söyledi. Önümüzdeki beş yıl boyunca Tuzla için daha iyisini, daha fazlasını yapmak amacıyla çalışırken en büyük motivasyonlarının vatandaşların teveccühü ve güveni olacağını ifade etti.

Tuzla Belediyesi, ilçenin dört bir yanında altyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor