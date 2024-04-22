Tuzla Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı Eren Ali Bingöl başkanlığında gerçekleşti

31 Mart yerel seçimlerinde Eren Ali Bingöl'ün başkan olarak seçildiği, meclis çoğunluğunu CHP'nin kazanarak oluşturduğu Tuzla Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl başkanlığında yapıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Tuzla Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı Eren Ali Bingöl başkanlığında gerçekleşti

Tuzla Belediyesi 31 Mart yerel seçimlerinde yeni Belediye Başkanı seçilen Av. Eren Ali Bingöl Başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirildi. Meclis toplantısında belediyenin farklı komisyonlarında 5 yıl boyunca görev alacak yeni meclis üyeleri de oylama ile belirlendi.

TUZLA BELEDİYE MECLİSİ AV. EREN ALİ BİNGÖL BAŞKANLIĞINDA İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda belediye encümeni, imar komisyonu, plan ve bütçe komisyonu, hukuk komisyonu, gençlik, spor ve engelliler komisyonu, eğitim, kültür ve hizmet güvence komisyonu, kadın- erkek fırsat eşitliği komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu üyeliklerinin yanı sıra birliklerin de asil ve yedek üyeleri seçildi.

bingol2.jpg

KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU

Yeni dönemin ilk meclis toplantısında meclis üyelerine hitap eden Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, yeni dönemde kente değer katacak birçok hizmet ve yatırım gerçekleştireceklerini söyledi. Önümüzdeki beş yıl boyunca Tuzla için daha iyisini, daha fazlasını yapmak amacıyla çalışırken en büyük motivasyonlarının vatandaşların teveccühü ve güveni olacağını ifade etti.

Tuzla Belediyesi, ilçenin dört bir yanında altyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyorTuzla Belediyesi, ilçenin dört bir yanında altyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tuzla Belediyesi, ilçenin dört bir yanında altyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor
Tuzla Belediyesi, ilçenin dört bir yanında altyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor
Kartal Belediyesi kreş öğrencilerinin resim sergisi büyük beğeni topladı
Kartal Belediyesi kreş öğrencilerinin resim sergisi büyük beğeni topladı
Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız'dan Ahmet Cin'e hayırlı olsun ziyareti
Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız'dan Ahmet Cin'e hayırlı olsun ziyareti
Pendik Halk Eğitim merkezinden muhteşem gece! İzleyenler Türk sanat müziğine doydu
Pendik Halk Eğitim merkezinden muhteşem gece! İzleyenler Türk sanat müziğine doydu
Son Haberler
Ünlü sanatçı Zara'yı görenler gözlerine inanamadı! 10 kilo veren ünlü sanatçı Zara, zayıflamanın tüyoların açıkladı
Ünlü sanatçı Zara'yı görenler gözlerine inanamadı! 10 kilo veren ünlü sanatçı Zara, zayıflamanın tüyoların açıkladı
Fatih’te tartıştığı çarşaflı kadını yerde sürüklemişti! O, şüpheli hakkında bakın kaç yıla kadar hapis cezası istendi!
Fatih’te tartıştığı çarşaflı kadını yerde sürüklemişti! O, şüpheli hakkında bakın kaç yıla kadar hapis cezası istendi!
Maltepe'de hareketli gece! Ticari taksi şoförü ve müşteri yumruk yumruğa birbirine girdi!
Maltepe'de hareketli gece! Ticari taksi şoförü ve müşteri yumruk yumruğa birbirine girdi!
Görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da dünyaya gelen dört bacaklı civciv şaşkınlık yarattı: ''Yüce Rabbim neler yaratıyor" r''
Görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da dünyaya gelen dört bacaklı civciv şaşkınlık yarattı: ''Yüce Rabbim neler yaratıyor" r''
Tuzla’da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlandı, Başkan Eren Ali Bingöl'den Bayram mesajı
Tuzla’da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlandı, Başkan Eren Ali Bingöl'den Bayram mesajı
Kartal Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı Gökhan Yüksel başkanlığında gerçekleşti
Kartal Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı Gökhan Yüksel başkanlığında gerçekleşti
Çok Okunanlar
Emekliye zam, memura fark! Merkez bankası merak edilen oranı açıkladı! Üç yeni düzenleme geliyor! Kim ne kadar alacak?
Emekliye zam, memura fark! Merkez bankası merak edilen oranı açıkladı! Üç yeni düzenleme geliyor! Kim ne kadar alacak?
22 Nisan 2024 Pazartesi Günlük Burç yorumları | Azim ve sebatla hedefinize mutlaka ulaşacaksınız!
22 Nisan 2024 Pazartesi Günlük Burç yorumları | Azim ve sebatla hedefinize mutlaka ulaşacaksınız!
Ünlü sanatçı Zara'yı görenler gözlerine inanamadı! 10 kilo veren ünlü sanatçı Zara, zayıflamanın tüyoların açıkladı
Ünlü sanatçı Zara'yı görenler gözlerine inanamadı! 10 kilo veren ünlü sanatçı Zara, zayıflamanın tüyoların açıkladı
Meteoroloji son güncel hava durumu tahminini açıkladı! 22 Nisan Pazartesi hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
Meteoroloji son güncel hava durumu tahminini açıkladı! 22 Nisan Pazartesi hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
Pendik Belediyesi Ahmet Cin'in başkanlığında Nisan ayı toplantısını gerçekleştirerek yeni dönem meclisi belirlendi
Pendik Belediyesi Ahmet Cin'in başkanlığında Nisan ayı toplantısını gerçekleştirerek yeni dönem meclisi belirlendi
Tuzla Belediyesinde devir teslim yapıldı: Mazbatasını alan Eren Ali Bingöl görevine başladı
Tuzla Belediyesinde devir teslim yapıldı: Mazbatasını alan Eren Ali Bingöl görevine başladı
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı