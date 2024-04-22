Aksaray’da film gibi olay! Suçüstü yakaladığı hırsızla aynı evde mahsur kalan polisin yardımına itfaiye koştu!

Aksaray’da 2. kattaki bir daireye giren hırsız girdiği ihbarı alan polis suçüstü yakalanmak için girdiği evde ev sahibine ulaşamayınca, hırsızla beraber mahsur kaldı. Durum itfaiye ekiplerine bildirilmesi sonucu hırsız ve polis ekibi itfaiye merdiveniyle indirildi.

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Aksaray’da film gibi olay! Suçüstü yakaladığı hırsızla aynı evde mahsur kalan polisin yardımına itfaiye koştu!

Aksaray’da 2. kattaki dairenin balkonuna tırmanıp eve giren hırsız, polisin baskını ile odada suçüstü yakalanırken, ev sahibine ulaşılamayınca 2. katta mahsur kalan polis ve hırsız itfaiye merdiveniyle indirildi. Aranması olan ve 12 ayrı hırsızlık kaydı bulunan şahıs 13. soygununda yakayı ele verdi.

Olay gece yarısı Büyük Bölcek Mahallesi 2406 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daire içinde el feneri yandığını gören bir vatandaş şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Aksaray’da film gibi olay! Suçüstü yakaladığı hırsızla aynı evde mahsur kalan polisin yardımına itfaiye koştu!

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek ilk önce 2 katlı binanın çevresini abluka altına aldı. Diğer ekip ise Aksaray Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde binanın dış kapısından tırmanarak balkona çıktı. Açık olan balkon kapısından sessizce içeri giren polis ekipleri odada bulunan Rıdvan B. (40) isimli hırsızı suçüstü yakaladı.

Aksaray’da film gibi olay! Suçüstü yakaladığı hırsızla aynı evde mahsur kalan polisin yardımına itfaiye koştu!

Ev sahibine ulaşılamayınca 2. katta mahsur kaldılar

Evin kapısından çıkmak için ev sahibine ulaşmaya çalışan polis ekipleri ev sahibine ulaşamayınca hırsızla birlikte evde mahsur kaldı. Uzun uğraşlara rağmen ev sahibine ulaşamayan ekipler itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri evin balkonuna itfaiye aracındaki merdiveni uzattı. Yakaladıkları hırsızla birlikte evde mahsur kalan polis ekipleri itfaiye merdiveninin kafesiyle aşağıya indirildi. Hırsız, polis aracına bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü. Rıdvan B. isimli hırsızın burada yapılan sorgulamasında 12 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı ve yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Aksaray’da film gibi olay! Suçüstü yakaladığı hırsızla aynı evde mahsur kalan polisin yardımına itfaiye koştu!


Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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