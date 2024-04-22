Başkan Gökhan Yüksel'den 23 Nisan mesajı: ''Hep ileriye bakan ve dünyaya örnek olmayı başaran bir Türkiye için hiç durmadan çalışacağız''

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, “hep ileriye bakan ve dünyaya örnek olmayı başaran bir Türkiye için hiç durmadan çalışacağız” dedi.

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Başkan Gökhan Yüksel'den 23 Nisan mesajı: ''Hep ileriye bakan ve dünyaya örnek olmayı başaran bir Türkiye için hiç durmadan çalışacağız''

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı. Yüksel, “hep ileriye bakan ve dünyaya örnek olmayı başaran bir Türkiye için hiç durmadan çalışacağız”

"TÜRKİYE İÇİN HİÇ DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yayımladığı mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 104'üncü yılını milletçe birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gurur, mutluluk ve coşkusunu yaşıyoruz. Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin bağımsızlığını amaçlayan tüm düşünceleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında toplamış ve milli egemenliği ilan etmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda 23 Nisan’ı, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak ilan etmiş ve ülkemizin geleceğinin çocuklarımızın ellerinde şekilleneceğini teyit etmiştir.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmak, onları huzur, güven ve barış ortamında geleceğe hazırlamak, herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ile mümkün olacaktır.

Bu amaca ulaşabilmek için; bilim, teknoloji, eğitim, sağlık, spor ve kültür alanlarında hep ileriye bakan ve dünyaya örnek olmayı başaran bir Türkiye için hiç durmadan çalışacağız.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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