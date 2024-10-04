Avrupa'nın en yoğun havalimanları belli oldu! İstanbul Havalimanı kaçıncı sırada?

23 Eylül ve 29 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUrocontrol) tarafından yayınlanan "Avrupa Havacılık Raporu" yayınlandı.

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Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu Rapora göre, bu dönemde İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1438 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yer aldı.



İstanbul Havalimanı, 1437 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1373 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1328 uçuşla Londra Heathrow havalimanları tarafından günlük olarak takip edildi.



Antalya Havalimanı, günlük 916 uçuşla 10'uncu sırada.

kaynak: Anadolu Ajansı