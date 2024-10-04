İslam Memiş resmen yatırım tavsiyesi verdi! 1 milyon lirası olan bunu yapsın
Yayınlanma:
04 Ekim 2024 06:45
Altın ve para piyasaları konusunda uzman olan İslam Memiş, YouTube hesabı üzerinden borsa, döviz ve altın piyasalarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Altın yatırımcısı Memiş tarafından uyarıldı.
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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında borsa, döviz ve altın piyasalarına ilişkin önemli tahminlerini verdi. Memiş, yatırımcılara dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken özellikle altın, borsa ve döviz kurlarındaki değişiklikleri inceledi.
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Bu süreçte yatırımcıların alım fırsatlarını değerlendirmeleri gerektiğini belirten Memiş, finans dünyasındaki değişimleri detaylı bir şekilde ele aldı. Yine de uzman, ekonomik gelişmelerin ve jeopolitik risklerin piyasa üzerindeki etkilerine dikkat çekerek orta ve uzun vadeli stratejiler için önemli tavsiyelerde bulundu.
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Yatırım uzmanı İslam Memiş, altın, borsa ve döviz piyasalarına ilişkin beklentilerini açıkladı. Memiş, tahminlerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek borsa, dolar, euro ve gram altın için tahminlerde bulundu. Memiş'in piyasa tahminleri...
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İslam Memiş, bu haftaki beklenen olumlu gelişmenin gerçekleşmediğine dikkat çekerek, bu durumun İsrail ile dış politika arasındaki gerilimin bir sonucu olduğunu söyledi.
Memiş, borsa için 9100 puan seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu belirtti. Bu hafta 10.000 puan denemesi beklenmesine rağmen satışlar devam etti. Uzman isim, borsa 9.100 puan seviyesinde tutunamazsa 8.700 puan seviyesine kadar geri çekilme yaşanabileceğini söyledi.
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Memiş, borsanın altı ay içinde 12.000 puan seviyesine ulaşabileceği orta ve uzun vadeli tahminlerini sürdürdü. Yatırımcılara tavsiyesi, savaş sırasında ortaya çıkabilecek fırsatları göz önünde bulundurarak satın almalarıdır.