İslam Memiş resmen yatırım tavsiyesi verdi! 1 milyon lirası olan bunu yapsın

İslam Memiş, bu haftaki beklenen olumlu gelişmenin gerçekleşmediğine dikkat çekerek, bu durumun İsrail ile dış politika arasındaki gerilimin bir sonucu olduğunu söyledi.





Memiş, borsa için 9100 puan seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu belirtti. Bu hafta 10.000 puan denemesi beklenmesine rağmen satışlar devam etti. Uzman isim, borsa 9.100 puan seviyesinde tutunamazsa 8.700 puan seviyesine kadar geri çekilme yaşanabileceğini söyledi.