Aracı olan emekliler bayram edecek! Hepsi bu ödemelerden muaf olacaklar

Emekliler, Ziraat Bankası'nın sunduğu bu avantajlı hizmetten yararlanarak paralarını azaltacak ve geçişlerini kolaylaştıracak. Emekliler, yıllardır ödedikleri HGS ücretinden feragat etmenin yanı sıra bankacılık hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanma fırsatına sahip olacaklar.



HGS HİZMETİ



Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan ve üç yıllık bir promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler, HGS etiketini ücretsiz olarak alabilirler. Bu sayede, otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye sorunuyla karşılaşmadan kolay ve hızlı seyahat edebilecekler.

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YÜKSEK VADELİ FAİZ ORANI



Emeklilere yüksek faiz oranlarıyla vadeli mevduat hesapları verilecek. Bu, bankaya birikimlerini daha verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı verecektir.



KİRALIK KASA İNDİRİMİ



Emekliler, değerli eşyalarını güvenli bir şekilde saklamak için kiralık kasa hizmetlerinde %25 oranında indirim fırsatına sahip olacaklar.