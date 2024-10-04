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Aracı olan emekliler bayram edecek! Hepsi bu ödemelerden muaf olacaklar

Ziraat Bankası, emekliler için iyi bir haber verdi. 81 ilde emeklilere yönelik yeni bir kampanya, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketlerini artık ücretsiz olarak alacaklarını açıkladı. Bir yıllık promosyon sözleşmesini imzalayan ve emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emekliler, köprü ve otoyol geçişlerinde hiçbir ücret ödemeyecek.

Aracı olan emekliler bayram edecek! Hepsi bu ödemelerden muaf olacaklar
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Emekliler, Ziraat Bankası'nın sunduğu bu avantajlı hizmetten yararlanarak paralarını azaltacak ve geçişlerini kolaylaştıracak. Emekliler, yıllardır ödedikleri HGS ücretinden feragat etmenin yanı sıra bankacılık hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanma fırsatına sahip olacaklar.

HGS HİZMETİ

Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan ve üç yıllık bir promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler, HGS etiketini ücretsiz olarak alabilirler. Bu sayede, otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye sorunuyla karşılaşmadan kolay ve hızlı seyahat edebilecekler.

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YÜKSEK VADELİ FAİZ ORANI

Emeklilere yüksek faiz oranlarıyla vadeli mevduat hesapları verilecek. Bu, bankaya birikimlerini daha verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı verecektir.

KİRALIK KASA İNDİRİMİ

Emekliler, değerli eşyalarını güvenli bir şekilde saklamak için kiralık kasa hizmetlerinde %25 oranında indirim fırsatına sahip olacaklar.

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