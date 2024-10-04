Elon Mosk X'te rekor kırdı! X'in sahibi bu kez takipçi sayısıyla gündemde

Tesla ve SpaceX gibi şirketlere sahip olan Elon Musk, Twitter'ı satın alarak şirketin ismini değiştirdi. Musk, Twitter'ı satın aldıktan kısa bir süre sonra ismini X olarak değiştirdi ve platformun kullanıcıları tarafından hoş karşılanmayan kararlar alarak çok konuşulmuştu. X'i satın aldıktan sonra yüzde 80 değerini düşüren Elon Musk, platform üzerinden yaptığı açıklamalarla da gündemde. X, en son ana sayfa akışında kalın yazı tipi ve italik yazıları görmekten sıkıldığını belirterek bu altyapıyı değiştireceğini belirtti.

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X'te milyonlarca takipçisi olan bireylerin yanı sıra ünlü iş insanı ve milyoner Elon Musk da bunlardan biri. Elon Musk'ın sahibi olduğu platformda en çok takipçi sayısına ulaştı. Bu sayıya ulaşan ilk kişi Musk oldu. 200 milyon takipçiye ulaşan Musk, 131 milyon takipçiye sahip eski ABD Başkanı Obama ile ikinci sırada yer alıyor.

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Platformda en fazla takipçiye sahip diğer hesaplar şunlar;



Cristiano Ronaldo 113 milyon takipçiyle üçüncü sırada, Justin Bieber 110 milyon takipçiyle dördüncü sırada.



108 milyon takipçiyle Rihanna beşinci sırada yer alıyor.