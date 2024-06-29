Araba sahibi olanlar bu tarihe dikkat! 31 Ağustos’tan sonra zorunlu olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan Genel Güvenlik Yönetmeliği, sıfır araçlarda çarpışma önleyici ve yorgunluk algılama sistemi gibi güvenlik sistemlerinin gerekli olduğunu belirten düzenlemeleri 31 Ağustos'a erteledi.

Bu erteleme nedeniyle, yönetmeliğe uygun olmayan araçların bayilerde satın alınması bir süre daha mümkün olacak.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel'e göre, erteleme sadece ulusal tip onayı ile üretilen araçlara uygulanacaktır.

Araba alacaklar buna dikkat! Yeni karar fırsatçıları çok üzecek

Asgari ücrete ve emekli maaşına yeni düzenleme! Maaş sistemi değişiyor

KPSS takvimi açıklandı! 2024 KPSS sınav takvimi

Ertemel, "Bu araçlar için ciddi kampanyalar düzenleniyor" diyor. Bununla birlikte, stoklar her geçen gün azalıyor. "Bu süre içinde bu tür araçların tamamen kullanılacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Yurtdışından ithal edilen araçların çoğunun yönetmeliğe uyduğunu belirten Ertemel, "Bizim ürettiğimiz bazı araçlarda bu aksesuarlar yoktu." 31 Ağustos'tan itibaren bu aksesuarları kullanmak zorunda kalacaklarını belirtti.

Haberin Devamı

Ertemel, "Şu anda otomobil fiyatları yatay bir seviyede. Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra fiyatların artacağını tahmin etmiyoruz. "2025'in ilk çeyreğinde yansımaların olacağını düşünüyoruz" dedi. Ertemel, "Son tüketici için bunun fırsata çevrilmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz."

Ertemel, "Türkiye'de üretilen yedek parça stoğunun eritilmesiyle ilgili önemli bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi. Bu araçlar çok satılan modeller olduğu için 1-2 ay uzatma yapıldı" dedi.

Genel Güvenlik Yönetmeliği, sıfır araçlarda güvenlik standartlarını artırarak sürüş güvenliğini sağlayacak. Bayiler, stoklarındaki araçları eritmeye çalışırken, piyasada fiyat artışı beklenmiyor. Yönetmelik 31 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.