Asgari ücrete ve emekli maaşına yeni düzenleme! Maaş sistemi değişiyor

Hükümet, emekli ve asgari ücretli insanlar için bir şeyler yapıyor. Ödeme tutarları artacaktır. Dar gelirli emekli ve asgari ücretlilerin sosyal yardımları için yeni düzenlemeler yapılacak.

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Asgari ücrete ve emekli maaşına yeni düzenleme! Maaş sistemi değişiyor

Dar gelirli vatandaşları desteklemek ve yardımda eşitlik sağlamak için hükümet sosyal yardımları bir çatı altında toplayacak.

Türkiye gazetesinde yayınlanan bir habere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen sosyal yardım standartları, hiçbir kurum tarafından değiştirilemeyecek şekilde netleştirilecek.

Hane halkı geliri ve mülk sahipliği kriterleri dahil olmak üzere yardım için çok sayıda konu araştırılacak ve kıstaslar belirlenecek.

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Çalışma sonrasında, asıl yardıma muhtaçların yardım almasını engelleyen yöntemler de ortadan kaldırılacaktır.

Böylece, bir yıl boyunca herkese 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak verilmesi gibi uygulamaların önüne geçilecek. Bu, yüksek veya düşük gelirli insanlar arasında herhangi bir ayrım yapmaz. Böylece sosyal yardımda adalet ön plana çıkacak ve sosyal devlet anlayışı öne çıkacak.

Asgari ücretli ve dar gelirli insanlara kira yardımı, gıda yardımı, çocuk bakım desteği, vergi indirimi ve emeklilere ve çocuklu ailelere vergi indirimi gibi daha fazla destek sağlanacak ve mevcut desteklerin oranı artırılacak.

Birçok yerden aynı anda alınan ihtiyaç fazlası yardımlar da uygulama ile önlenecek.

AK Parti kaynaklarına göre, "Belediyeden, sivil toplum kuruluşlarından ve ilgili bakanlıklardan ayrı ayrı yardım alanlar var." Tek elden yapılması gerekiyor.

Asgari ücret artışı, refah seviyesini ancak belirli bir oranda artırabilir. Sosyal yardımlar buradaki refah kaybını artıracaktır. İnsanlar hükümeti hissedecekler. Sonuç olarak, üç çocuktan sonra vergi indirimi sağlanması, bu ailelerin aldıkları kredilerde faiz oranlarının düşürülmesi gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Yine de hükümet, dar gelirli vatandaşlar için ucuz konut sağladı. Konut erişimi ile ilgili yeni finansal düzenlemeler geliştirilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOKİ süreci birlikte yürütecek. Çalışmanın ayrıntıları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

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