Araba alacaklar buna dikkat! Yeni karar fırsatçıları çok üzecek

Otomotiv piyasasında fahiş fiyatların ve stokçuluğun önüne geçen düzenlemeler, 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı. Bu düzenlemeler ayrıca 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı ve 2. el araçların sıfır fiyatının üzerinde ilana konulmasına izin veriyordu.

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Araba alacaklar buna dikkat! Yeni karar fırsatçıları çok üzecek

Geçen yıl otomotiv piyasasında fahiş fiyat oluşumuna ve stokçuluğa engel olan düzenlemeler 1 Temmuz 2024'te sona eriyor. Bu düzenlemeler, sıfır araçların satışından 6 ay ve 6 bin km sınırlaması ve 2. el araçların sıfır fiyatının üzerinde ilana konulmasını yasaklıyordu.

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasını yakından ilgilendiren bu iki düzenlemenin 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre, hükümetin kayıtdışılığın tekrar tetiklenmemesini istediğini belirtti. Ertemel, "7-8 Temmuz tarihlerinde hayata geçecek GSR2 ve Çin'den gelen araçlara ilave yüzde 40 gümrük vergisi düzenlemeleri önemli" dedi.

8 Temmuz'a kadar Çinli araçları alalım ve bu tarihten sonra satarız diyen birçok insan var. Bu nedenle, düzenlemenin süresinin uzamasında temmuz ayında yürürlüğe girecek bu koşullar da etkili olmuştur diye düşünüyorum.

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Ticaret Bakanlığı, önceki gün konuyla ilgili olarak, "Pazarlama ve satış kısıtlaması ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili satıcılar ve bireyler tarafından, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışı 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılamayacağına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Aynı şekilde, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar ilan yoluyla ikinci el satışta pazarlama, güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla yapılamayacak.

Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen düzenlemeler ve denetimler, sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satışa sunulması yoluyla haksız kazanç elde etmenin önüne geçti, sıfır taşıt arzının artmasına katkıda bulunarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin araç sahibi olmalarına yardımcı oldu ve otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışları önleyerek müşteri mağduriyetlerini önledi.

Ticaret Bakanlığımız, bu kazanımları göz önünde bulundurarak, ilgili iki düzenlemeyi 1 Ocak 2025 tarihine kadar altı ay daha uzatmaya karar verdi.”

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