KPSS takvimi açıklandı! 2024 KPSS sınav takvimi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024 tarihinde yapılacak. ÖSYM, KPSS ön lisans başvuruları 13 Haziran'da başlayıp 2 Temmuz'da sona ereceğini açıkladı.

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KPSS takvimi açıklandı! 2024 KPSS sınav takvimi

1 Eylül 2024 tarihinde ilk lisans sınavı başlayacak. Ek olarak, ortaöğretim (lise) KPSS başvuruları 18 Temmuz 2024 ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 15 Eylül 2024 tarihinde lise düzeyinde sınav yapılacak.

Ön lisans ve ortaöğretim KPSS başvuruları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Adayların başvuru sürecinde 350,00 TL'lik bir sınav ücreti ödemeleri gerekecek ve bu ücret belirtilen tarihe kadar yatırılmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almak isteyenlerin DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 22 Eylül 2024'te DHBT testi yapılacak.

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KPSS 2024 Sınav Tarihleri

KPSS Ön Lisans Başvuru Süresi: 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 KPSS Ön Lisans Sınav Tarihi: 1 Eylül 2024 KPSS Ortaöğretim (Lise) Başvuru Süresi: 18-30 Temmuz 2024 KPSS Ortaöğretim Sınav Tarihi: 15 Eylül 2024 DHBT Başvuru Süresi: 9-15 Ağustos 2024 DHBT Sınav Tarihi: 22 Eylül 2024 Adaylar için çok önemli olan bu ayrıntılar, sınava katılmak isteyenler için çok önemli olacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması Kullanımı

ÖSYM mobil uygulaması, adayların sınav süreçlerini takip etmelerini ve başvurularını kolaylaştırıyor. Başvuru sürecinde ve sınav tarihlerinde adaylar mobil uygulamadan bilgi alabilirler.

KPSS 2024 sınav takvimi ve başvuru süreleri hakkında güncel bilgileri ÖSYM'nin resmi internet sitesinden edinebilirsiniz. Devlet kurumlarında kariyer yapmak isteyen adayların başvurularını hızlı bir şekilde tamamlamaları gerekir.

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