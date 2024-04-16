Antibiyotikler öksürüğü kesmiyor mu? Son araştırma düşündürücü…

Çalışma, Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar ve meslektaşları tarafından yürütüldü. Bu araştırma; alt solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkili öksürük tedavisinde antibiyotiklerin etkinliğini inceledi.

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ANTİBİYOTİKLERİN ETKİSİ ARTIK YARARLI DEĞİL

Antibiyotik kullanımı, bakteriyel bir enfeksiyon mevcut olsa bile öksürüğün şiddeti veya süresi üzerinde ölçülebilir bir etki sağlamıyor. Alt solunum yolu enfeksiyonları için ABD birincil veya acil bakım ortamlarında tedavi arayan kişilerin geniş, prospektif bir çalışmasını ortaya koyuyor.

Journal of General Internal Medicine'de yayınlanan bulgular, bakteriyel enfeksiyonların varlığına rağmen antibiyotiklerin öksürüklerin şiddeti veya süresi üzerinde ölçülebilir bir etki sağlamadığını ortaya koyuyor. Araştırmada paylaşılan makalede şunlara yer verildi;

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“Üst solunum yolu enfeksiyonları genellikle soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, sinüs enfeksiyonları ve kulak enfeksiyonlarını içerir ve antibiyotik verilip verilmeyeceğini belirlemek için iyi belirlenmiş yollara sahiptir.

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Alt solunum yolu enfeksiyonları daha tehlikeli olma potansiyeline sahip olma eğilimindedir. Çünkü bu hastaların yaklaşık %3 ila %5'inde zatürre vardır. Ancak bir röntgene ilk ziyarette herkesin kolay erişimi yoktur.

Bu da klinisyenlerin başka bir bakteriyel enfeksiyon kanıtı olmadan antibiyotik vermesinin nedeni olabilir. Ayrıca, hastalar yardımcı olmasa bile öksürük için antibiyotik beklemeye geldiler. Temel semptom giderici ilaçlar artı zaman çoğu insanın enfeksiyonlarına bir çözüm getiriyor.”

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