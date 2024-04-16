Kayseri'de akıl almaz ölüm! Akrep yiyerek hayatına son verdi!

Kayseri'de bir şahıs 2 akrep yedikten sonra yolcu otobüsünde fenalaşarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fenalaşan şahıs, hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kayseri'de akıl almaz ölüm! Akrep yiyerek hayatına son verdi!

Kayseri'de 2 akrep yiyen bir kişi yolcu otobüsünde fenalaşınca Samsun'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'köyünde ölmek için 2 akrep yediğini' söyledi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden Bilal Yiğit (56), girdiği bunalım sonucu 2 akrep yedi. Yolcu otobüsüyle Artvin'e giden Bilal Yiğit, Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, 'köyünde ölmek için 2 akrep yediğini' söyledi.

Kayseri'de akıl almaz ölüm! Akrep yiyerek hayatına son verdi!
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Yiğit'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri'de akıl almaz ölüm! Akrep yiyerek hayatına son verdi!

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