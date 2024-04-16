Son dakika! Bakan Yerlikaya canlı yayında konuştu! Selektör cezaları iptal edildi!

Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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Son dakika! Bakan Yerlikaya canlı yayında konuştu! Selektör cezaları iptal edildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya canlı yayında açıklamalarda bulundu. Düzcede kesilen selektör cezaları iptal edildi.

Son dakika! Bakan Yerlikaya canlı yayında konuştu! Selektör cezaları iptal edildi!

Bakan Yerlikaya açıkladı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Düzce’de diğer sürücülere selektörle radar denetimini haber veren 14 sürücüye kesilen trafik cezalarının iptal edildiğini canlı yayında duyurdu.

2019’da 290 bin 2024 495 bin işlem sayımız. Burada bir kırılım. Bu 485 bin işlem sayısının 207 bin 407’si hız nedeniyle yapılan işlemler. Diğer nedenler nedeniyle yaptığımız işlem sayısı da 248 bin.

Can kaybıyla ilgili rakamları vermeden önce 2016’da Türkiye’de 21 milyon araç, 2019’da 23 milyon 2024’te 29 milyon araç vardı. 2016’ya nispetle 9 milyon araç sayımız artmış.

Son dakika! Bakan Yerlikaya canlı yayında konuştu! Selektör cezaları iptal edildi!

Trafik kurallarına uyulmadı ve maalesef görmeyi arzu etmediğimiz can kaybı sayısı 2016’da 152, 2019’da 86, 2024’te maalesef 75 canımızı kaybettik.

Gönül ister ki bir can kaybı dahi yaşamayalım. 2016’da yaralı sayısı 12 bin 726, 2019’da 11 bin 265, 2024’te 10 bin 810 yaralı sayısına döştük. Can kaybında olduğu gibi hiçbir vatandaşımızın da yaralanmasını istemiyoruz.

Emniyet kemerimizi sadece araçlarda değil toplu taşıma araçlarında da takma alışkanlığını geliştirelim. Çünkü en yüksek can kaybı ve yaralanmalar kemer takmamaktan kaynaklanıyor.

Denetim ne kadar fazla olursa, kazayla ilgili maalesef karşılaşacağımız sıkıntının da azaldığını görüyoruz. Bu bayramı diğer bayramlardan ayıran biz denetim sayımızı artırarak bu rakamlara geldik.

Son dakika! Bakan Yerlikaya canlı yayında konuştu! Selektör cezaları iptal edildi!

SELEKTÖRLE RADAR UYARISINA CEZAYA İPTAL

Bir şehrimizde selektör yapan, radar denetimi yapılıyor uyarısını yapanlara işlem yapılmış. Düzce ilimizde 14 işlem yapılmış. O işlemlerin tamamını talimat vererek kaldırttık. Lütfen aşırı hız yapmıyoruz. Radar kontrollerimizi daha da artırıyoruz. Savunma Bakanlığımızla yaptığımız anlaşma sonrası bu radarlar katbekat artacak.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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