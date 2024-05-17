Alman devi teklif yapmaya hazırlanıyor! Galatasaray Alper Barış Yılmaz transferinden astronomik rakam bekliyor

Galatasaray'ın Trendyol Süper Ligde şampiyonluğa koşarken, gösterdiği performans ile başarıda en büyük pay sahiplerinden biri olan Barış Alper Yılmaz için Almanya'nın dev kulübü Borussia Dortmund transfer teklifi yapmaya hazırlanırken, sarı kırmızılı takımın bu transferden astronomik rakam bekliyor.

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Alman devi teklif yapmaya hazırlanıyor! Galatasaray Alper Barış Yılmaz transferinden astronomik rakam bekliyor

Trendyo Süper Lig'de bu sezon Galatasaray şampiyonluğa koşarken, performansı ile göz dolduran ve bir çok kulübün transfer listesine giren milli oyuncuyu Barış Alper Yılmaz'ı Almanya'nın dev kulübü Borussia Dortmund menejerleri Fenerbahçe derbisinde takip edeceği ve sezon sonunda resmi adımların atılacağı öğrenildi.

ALMAN DEVİ BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Barış Alper Yılmaz'ı Dortmund dışında başka kulüpler de yakından takip ediyor. Alman kulübü Dortmund dışında İtalyan, Fransız ve İngiliz kulüplerinin de sezon sonunda Galatasaray ile temasa geçeceği konuşuluyor.

G.SARAY BU TRANSFERDEN ASTRONOMİK RAKAM BEKLİYOR

Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden milli yıldızdan astronomik bir bonservis geliri hedefliyor. Bu yüzden de transfer görüşmelerinde acele etmek istemiyor. 23 yaşındaki yıldız, Euro 2024'te forma giydikten sonra transfer pazarlıklarına başlamayı düşünüyorlar.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirledi.

Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasını 53 maçta giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performansa imza attı.

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