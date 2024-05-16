Flaş gelişme! Şenol Güneş'in yeni takımı belli oldu! Görüşmelere başlandığı resmen duyuruldu

Türk futbolunun efsane isimlerinden teknik direktör Şenol Güneş'in hangi takımla çalışacağı merak edilirken flaş bir gelişme yaşanarak, Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, milli takımın başına tecrübeli hocanın getirilmesi için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Flaş gelişme! Şenol Güneş'in yeni takımı belli oldu! Görüşmelere başlandığı resmen duyuruldu

Son dakika haberleri: Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve istifa ettikten sonra bir süredir boş kalan Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan teknik direktör Şenol Güneş için çok flaş bir gelişme yaşanarak, Güney Kore milli takımının başına geçmek için futbol federasyonu ile görüştüğü açıklandı.

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş'in yeni adresiyle ilgili Güney Kore'den açıklama geldi. Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.

"ŞENOL GÜNEŞ İLE MÜZAKARELER SÜRÜYOR"

MK Sports'a konuşan yetkili, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliği olarak görüyor ve müzakereler sürüyor" ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERELER KISA SÜREDE TAMAMLANABİLİR"

Yetkili ayrıca, "Güneş, Güney Kore'nin baş antrenörlüğünü devralmaya kararlı, dolayısıyla müzakereler mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilir." dedi.

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! İşte, Süper Lig'in 37. haftadaki maçlarını yönetecek hakemler...
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! İşte, Süper Lig'in 37. haftadaki maçlarını yönetecek hakemler...
Son dakika! Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Aziz Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu
Son dakika! Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Aziz Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe’de seçim tarihi belli oldu: İşte net tarih…
Fenerbahçe’de seçim tarihi belli oldu: İşte net tarih…
Arda Güler, bunu hiç beklemiyordu! Carlo Ancelotti, Arda Güler'i üzen kararı böyle duyurdu!
Arda Güler, bunu hiç beklemiyordu! Carlo Ancelotti, Arda Güler'i üzen kararı böyle duyurdu!
Son Haberler
AK Parti İstanbul il Başkanı Osman Kabaktepe, ''Sorumluluğu üzerime alıyorum'' diyerek bırakma sinyali verdi
AK Parti İstanbul il Başkanı Osman Kabaktepe, ''Sorumluluğu üzerime alıyorum'' diyerek bırakma sinyali verdi
Flaş gelişme! Şenol Güneş'in yeni takımı belli oldu! Görüşmelere başlandığı resmen duyuruldu
Flaş gelişme! Şenol Güneş'in yeni takımı belli oldu! Görüşmelere başlandığı resmen duyuruldu
Son dakika! Kobani davasında karar çıktı!
Son dakika! Kobani davasında karar çıktı!
Son dakika açıklandı: Beşiktaş'taki gece kulübü davasında,13 kamu görevlisine soruşturma!
Son dakika açıklandı: Beşiktaş'taki gece kulübü davasında,13 kamu görevlisine soruşturma!
Şampiyonluk kupası Galatasaray, Fenerbahçe derbisine gelecek mi? TFF talimatları ne diyor?
Şampiyonluk kupası Galatasaray, Fenerbahçe derbisine gelecek mi? TFF talimatları ne diyor?
Resmen duyurdu: Fenerbahçe eski başkanı aday olacağını açıkladı…
Resmen duyurdu: Fenerbahçe eski başkanı aday olacağını açıkladı…
Çok Okunanlar
16 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları| Bugün burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
16 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları| Bugün burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam ve ons altın ne kadar? 16 Mayıs 2024 perşembe güncel altın fiyatları
Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam ve ons altın ne kadar? 16 Mayıs 2024 perşembe güncel altın fiyatları
Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 16 Mayıs Perşembe İstanbul'da hava durumu hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 16 Mayıs Perşembe İstanbul'da hava durumu hava durumu
Muhsin Şentürk kimdir nerelidir, kaç yaşındadır, nerelerde görev yaptı? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün biyografisi
Muhsin Şentürk kimdir nerelidir, kaç yaşındadır, nerelerde görev yaptı? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün biyografisi
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu! Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını atatürk olimpiyat stadında paylaşacak
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu! Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını atatürk olimpiyat stadında paylaşacak
Süper Lig’de nefes kesen hafta tamamlandı: İşte sonuçlar ve puan durumu…
Süper Lig’de nefes kesen hafta tamamlandı: İşte sonuçlar ve puan durumu…
Yorumlananlar
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!
MHP'den CHP'ye geçen Silifke belediyesi ay-yıldızlı bayrak anıtını ucube diyerek kent meydanından kaldırdı
MHP'den CHP'ye geçen Silifke belediyesi ay-yıldızlı bayrak anıtını ucube diyerek kent meydanından kaldırdı
İBB meclisini eline geçiren Ekrem İmamoğlu İstanbullu'nun musluk suyuna büyük zam yapmaya hazırlanıyor
İBB meclisini eline geçiren Ekrem İmamoğlu İstanbullu'nun musluk suyuna büyük zam yapmaya hazırlanıyor