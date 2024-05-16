Flaş gelişme! Şenol Güneş'in yeni takımı belli oldu! Görüşmelere başlandığı resmen duyuruldu

Son dakika haberleri: Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve istifa ettikten sonra bir süredir boş kalan Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan teknik direktör Şenol Güneş için çok flaş bir gelişme yaşanarak, Güney Kore milli takımının başına geçmek için futbol federasyonu ile görüştüğü açıklandı.

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş'in yeni adresiyle ilgili Güney Kore'den açıklama geldi. Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.

"ŞENOL GÜNEŞ İLE MÜZAKARELER SÜRÜYOR"

MK Sports'a konuşan yetkili, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliği olarak görüyor ve müzakereler sürüyor" ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERELER KISA SÜREDE TAMAMLANABİLİR"

Yetkili ayrıca, "Güneş, Güney Kore'nin baş antrenörlüğünü devralmaya kararlı, dolayısıyla müzakereler mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilir." dedi.