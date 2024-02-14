AK Parti kartal belediye başkan adayı Hüseyin Karakaya'dan Tokatlılar derneğine ziyaret

AK Parti ve Cumhur İttifakının ortak Kartal Belediye Başkan Adayı Mİmar Hüseyin Karakaya, Kartal Tokatlılar Derneği’ni ziyaret etti.

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AK Parti kartal belediye başkan adayı Hüseyin Karakaya'dan Tokatlılar derneğine ziyaret

Karakaya’ya AK Parti Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu, Kartal MHP İlçe Başkanı Zübeyir Kurt ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Dernek Başkanı Mürsel Yılmaz ve vatandaşlar ile sohbet eden Hüseyin Karakaya, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve fikir alışverişinde bulundu.

BAŞKAN ADAYI KARAKAYA PROJELERİNİ DERNEK ÜYELERİNE ANLATTI

Karakaya, ”AK Parti kurulduğu günden itibaren istişare kültürüne inanan ve önem veren sivil toplum kuruluşlarının görüş, öneri, talep ve ihtiyaçlarını her zaman dikkate alan bir parti olmuştur dolayısyla Sizinle ortak sevdamız Kartalı ortak akılla birlikte yönetmek bize güç verecektir“ dedi.

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"KARTAL YILLAR BOYUNCA İHMAL EDİLİYOR"

Kartal’ın yıllar boyunca ihmal edildiğini vurgulayan Cumhur İttifakı Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya, 1 Nisan sabahından itibaren hızlı bir şekilde sorunları çözümü için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

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Deprem ve kentsel dönüşümün birinci öncelikleri olduğuna dikkat çeken Mimar Hüseyin Karakaya, ilçenin bütün sorunlarını çözmek için de kolları sıvayacaklarını söyledi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya oldu, Hüseyin Karakaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya oldu, Hüseyin Karakaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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