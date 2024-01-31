AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya oldu, Hüseyin Karakaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?

31 Mart yerel seçimlerinde Kartalda belediye Başkanlığını kazanmaya çok yakın partilerden biri olan AK Parti'de Belediye Başkan adayı olarak Hüseyin Karakaya açıklandı. Peki Hüseyin Karakaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? İşte AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya'nın biyografisi.

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AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya oldu, Hüseyin Karakaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?

31 Mart 2024 yerel seçimlerine çok kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı olarak Hüseyin Karakaya'yı açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen Kartal Belediyesini AK Parti 1994 yılında Refah Partisi ile Mehmet Sekmen Başkanlığında kazanılmıştı. ak partinin kurulması ile AK Parti ile devam eden ve daha sonra Mehmet Sekmen'in milletvekili olması ile 2002 yılında meclis üyesi Hasan Hüsamettin Koçak meclis tarafından başkan seçilmesi ile devam eden ve 2004 yılında Arif Dağlar'ın 2009 yılına kadar seçilmesi ile 15 yıl ak parti tarafından yönetilmişti. 2009 seçimlerinde Kartal Belediyesini kıl payı oy oranıyla CHP'li Altıok Öz'a kaptırmasından sonra yapılan tüm seçimleri yine kıl payı çok az bir oy farkıyla kaybetmiş en son 2019 yılında yapılan seçimlerde CHP adayı Gökhan yüksel belediye başkanı seçilmişti.

AK PARTİ BU SEÇİMDE KARTAL'I ALMAYA ÇOK YAKIN

AK Parti 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde daha önce çok az oy farkıyla kazanamadığı kartal belediye başkanlığını bu sefer Kartal seçmeni tarafından çok beğenilen Hüseyin Karakaya'yı aday göstererek bu seçimleri kazanmanın hesaplarını yapıyor.

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HÜSEYİN KARAKAYA KİMDİR

Erzurum Horasan 1961doğumlu, 1985 yılından beri Kartal’da oturan Mimar Hüseyin Karakaya, Lise öğrenimini Adana Erkek Lisesi’nde tamamladı.
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılından itibaren, kurucusu ve ortağı olduğu yurtiçi ve yurtdışında taahhüt işleri yapan inşaat firmasının yöneticiliğini yapmaktadır.
Pendik Belediyesi’nde Teknik İşlerden sorumlu Başkan Danışmanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Uzman Danışmanlığı, Beylikdüzü Belediyesi’nde Teknik Başkan Danışmanlığı yaptı.
Kartal’dan 9. Dönem İstanbul İl Genel Meclis üyeliği yaptı. Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı, Kartal Refah Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, Kartal Fazilet Partisi kurucu İlçe Başkanlığı, görevlerinde bulundu.
2009 yerel seçimlerinde Kartal’dan SP adayı oldu 6 dil (İngilizce, Arapça, Rusça, Özbekçe, Kazakça, Azerice) bilen Karakaya, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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