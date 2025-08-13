Ak Parti ailesi büyüyor! Erdoğan'dan önemli açıklama: Yarın partimize yeni katılımlar olacak

Erdoğan'dan önemli açıklama, "Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor. Yarın da partimize yeni katılımlar olacak." açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ben de deliler gibi aşığım size. Sevgili yol ve dava arkadaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Siz sevgili genç arkadaşlarımı buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. AK Parti gençliğine en içten dileklerimi iletiyorum. Aşkınız, sevdanız, salonlara sığmayan şu muhteşem coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uç beyleri olarak gördüğüm siz genç arkadaşlarımızla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Strateji ve eğitim kampına iştirak etmek üzere Ankara'ya gelen gençlerimize 'Ankara'ya hoş geldiniz' diyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan Yusuf İbiş kardeşimi ve ekibini tebrik ediyorum. AK Parti olarak istişare kültürünü her bölümde devam ettiriyoruz.

Her bakımdan yenilenmiş, tazelenmiş, güç ve motivasyon toplamış şekilde kampınızı tamamladınız. Her biriniz kampta edindiğiniz bilgiler ile davamıza hizmet etmeyi sürdüreceksiniz. Emanete iğne ucu kadar bile olsa leke bulaştırmayacaksınız. Sizlere umut bağlayanlara hayal kırıklığı yaratmayacaksınız. Unutmayın bölen değil, birleştiren! Ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayışla çalışacaksınız.

"YARIN PARTİMİZE YENİ KATILIMLAR OLACAK"

Sevgili genç kardeşlerim bakınız bunları şunun için söylüyorum. AK Parti gençliği en aktif gençlik yapılanmasıdır. Gençlerin siyasi adresi 24 yıldır olduğu gibi bugün de AK Parti'dir. 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanan 5 milyonu aşkın gencin yarısından fazlasını kazandık. Sadece 3 ayda ailemize 130 bin üye katıldı. Gençlik ailemizin yeni mensuplarına 'Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' diyorum. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor. Maşallah dosta güven rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz.

Sevgili gençler yarın da katılımlar olacak. Partimize yine bu farklı katılımlarla güçlenerek devam edeceğiz. Sizler sıradan bir kadro değilsiniz. Sizler çıkarların bir araya getirdiği bir ekip değilsiniz. Her biriniz aynı davanın etrafında kenetlenmiş birer nefersiniz. Unutmayın bizim gençliğimiz Kızılelma'nın peşindeki gençliktir.

Haberin Devamı

Nizam-ı Âleme içten talip ol

Kızılelma neredeyse ara bul

Bağlamasın seni şöhret, para, pul

Hesaplar var, sorulmayı bekliyor

Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

"BEN SİZLERE GÜVENİYORUM"

Bu salonda bulunan gençlik semayı ay yıldızlı bayrağımızla süsleyen bir gençliktir. Türkiye'yi asırlık hedefleriyle sizler buluşturacaksınız. Sizler hem ülkemizin hem de partimizin güçlü geleceğinin teminatısınız. Siz bizim aşkla toprağa diktiğimiz fidanlarımızsınız. Siz sadece bizim değil aynı zamanda dualarında Türkiye'yi unutmayan milyonlarca mazlumun da güven kaynağısınız. Ben bu gençliği karşımda görüyorum. Sizinle yol yürümek şahsım için büyük bir iftihar meselesidir. Siz genç arkadaşlarımla aynı ufka koşmaktan kıvanç duyuyorum. Ben sizlere güveniyorum.

Sizin ışık saçan gözlerinizde, Hoca Ahmet Yesevi'nin ilmini, Yunus Emre'nin muhabbet dilini, Ahi Evran'ın mücadeleci ruhunu, Hazreti Mevlana'nın derinliğini, Hacı Bayram Veli'nin irfanını, Hacı Bektaşi Veli'nin hoşgörüsünü, İdris Bitlisi'nin kardeşlik şuurunu, Fakih Teyran'ın halen gönülleri mamur eden engin hikmetini görüyorum.

Şunun da idrakinde olmanızı çok ama çok önemsiyorum. Sizin heyecanınızı paylaşmak, sizinle yol yürümek, bu kutlu davada size yoldaşlık etmek, şahsım için büyük bir iftihar vesilesidir. Siz genç arkadaşlarımla aynı ufka birlikte koşmaktan kıvanç duyuyorum. AK Gençliğin yüzümüzü kara çıkarmayacağına tüm kalbimle inanıyorum. Ben sizlere güveniyorum. Milletin emanetine sahip çıkacağınıza, bizden teslim alacağınız sancağı daha da yücelteceğinize yürekten inanıyorum.

Sevgili gençler, değerli genç kardeşlerim, tarihimize baktığımızda en büyük devrimleri gençlerin yaptığına ya da bu devrimlerin gençlerle yapıldığına şahit oluyoruz. Resul-i Ekrem Efendimiz, Allah'ın emriyle 23 yıllık tebliğ mücadelesine başladığında etrafında ihtiyarlar yoktu. Gençler vardı. Endülüs'ü fetheden Tarık Bin Ziyad, daha otuzlarına varmadan Avrupa'nın kapılarını araladı. Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'ni henüz 21 yaşındayken kurdu. Fatih Sultan, İstanbul'u 21 yaşındayken fethetti. Her biriniz Sultan Fatih'in, Peygamber Efendimiz'e müjdesine mazhar olduğu yaştasınız. Bu salondaki gençlik inşallah Mekke'ye doğru emin adımlarla ilerleyen o mübarek orduyla aynı hedefe yürüyen bir kadro. Bu salondaki gençlik, Avrupa'dan Afrika'ya cenk meydanlarını asırlarca Allah Allah nidalarıyla inleten ecdadın izinden giden bir kadro. Bu salondaki gençlik 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin karşısına cesaretle dikilen yiğitleri kendilerine örnek alan bir kadrodur.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı, partisini saran rüşvet düzeni ile uğraşmayı bıraktı, yatıyor kalkıyor AK Gençliğine sataşıyor. Söylemlerine bakıyorum hiç bir derinlik yok. Çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor. Sakarlıkları ile kimseyi ciddiye almadığı bir siyaset acemisiyle karşı karşıyayız. Hatırlarsanız bir ara elinde kırmızı kart ile dolaşıyordu. Ne olduysa bu dahiyane fikrini çığır açan eylemini aniden terk etti. Ardından banka soyguncuların sloganlarıyla devrimcilik oynadı. Tüm samimiyetimle söyleme isterim biz CHP Genel Başkanının yaşadığı bu savrukluğun nedenini çok iyi biliyoruz.

Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun büyüklüğü, diğer tarafta diyet borcundan dolayı bu soygunu savunmak zorunda kalmanın utancı sayın Özel'in dengesini fena halde bozuyor. 100 yıllık partinin düşürüldüğü içler acısı durumdan pek çok CHP'li gibi, sayın Özel'in de memnun olmadığı anlaşılıyor. Bantla kapatılmayan yolsuzlukları her gün lafla kapatmaya çabalamak kolay bir iş olmasa gerek. Hani derler ya; aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık diye... CHP Genel Başkanı'nın ahvali de tam olarak bu. Baklava kutularından, valizlerden balya balya rüşvet paraları fışkırıyorken halen turpların büyüğünü sorması pişkinlik değilse utanma duygusunun ciddi erozyona uğradığının işaretidir.

Sayın Özel hiç merak etmesin CHP yolsuzluk ahtapotundan, kendi de prangalarından kurtulacak.''