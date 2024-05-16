Son dakika! Kobani davasında karar çıktı!

Kobani Davası'nda beklenen karar açıklanırken, kimler beraat ,kimler hapis cezası aldı, işte o karar...

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Son dakika! Kobani davasında karar çıktı!

Kobani Davası'nda beklenen karar açıklanırken, kimler beraat ,kimler hapis cezası aldı, işte o karar...

DEM Partili Ahmet Türk'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu 18’i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası’nda karar açıklandı.

Son dakika! Kobani davasında karar çıktı!

İLK KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e silahlı terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verdi.

Alp Altınörs, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 18 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi

Ali Ürküt'e devletin birliğini bozma suçuna yardım suçundan 13 yıl 4 ay, suç işlemeye tahrik suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Son dakika! Kobani davasında karar çıktı!

Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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