Tokat depremi sonrası uzmanlardan önemli uyarı, '7 büyüklüğünde deprem oluşturabilir'

"DEPREM ALLAH'A YAKARMAKLA BİTMEZ"

Türkiye her beş ile altı yılda bir yıkıcı deprem görür. 6 Şubat 2023 yılından beri Türkiye yıkıcı deprem görmemiştir. Türkiye’nin yıkıcılık eşik değeri ortalama M6,4’den sonra başlar.

Deprem Tanrı’ya yakarmalarla bitmez, bilimsel, ekonomik, önlemler ve uygulamalarla deprem dokuncalarını en aza indirebiliriz. Tıpkı Japonya ve Amerika’da olduğu gibi.