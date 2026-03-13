Tokat depremi sonrası uzmanlardan önemli uyarı, '7 büyüklüğünde deprem oluşturabilir'

"BU BÖLGE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"
"Deprem kuzey Anadolu kırık kuşağı üzerinde oluşmuştur. Bu bölgedeki yıkım eşik değeri 5,9 ile 6,0 arasında değişmektedir. Deprem eşik değerden küçük olması nedeniyle yığma taş yapılar dışında yıkıcı, öldürücü olmayacağı kanısındayım." ifadelerini kullanan Ercan, bölgede son görülen büyük depremin de 1942 yılında 7 büyüklüğünde olduğunu kaydetti.
Ercan açıklamasında, "Bu bölge her zaman için M6,4 ile M7,0 arasında deprem üretebilir. Bu deprem eğer ana deprem ise ardından gelebilecek en büyük deprem M 4,5 dolayında olup artçı depremler 3 ile dört hafta sürebilir. Eğer bu deprem bir Öncü deprem ise ana deprem büyüklüğü M6,4, ötesi M7,0’a dek ulaşabilir. Depremin sığ olması nedeniyle Samsun, Ordu, Giresun, Sivas, Erzincan, Amasya, Merzifon’da duyulmuş olması beklenen bir durumdur. Tokatta; Erbaa Niksar, Reşadiye arası deprem bakımından oldukça gergindir. Bu gerginlik komşu illerde Ordu-Mesudiye, Sivas- Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar Gökova, Erzincan Refahiye Erzincan Üzümlü, Tercan’a doğru uzanırken, batıda da Amasya Merzifon, Dodurga, Oğuzlar, Ladik, Havza, Çankırı’ya doğru uzanan alan gergindir." ifadelerini kullandı.