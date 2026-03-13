  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Tokat depremi sonrası uzmanlardan önemli uyarı, '7 büyüklüğünde deprem oluşturabilir'

Tokat depremi sonrası uzmanlardan önemli uyarı, '7 büyüklüğünde deprem oluşturabilir'

Yayınlanma:
Tokat depremi sonrası uzmanlardan önemli uyarı, '7 büyüklüğünde deprem oluşturabilir'
Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Tokat depremi sonrası uzmanlardan önemli uyarı, '7 büyüklüğünde deprem oluşturabilir' 1 19

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Ercan açıklamasında, "Eğer bu deprem bir öncü depremse ana deprem büyüklüğü M6,4, ötesi M7,0’a dek ulaşabilir." dedi.

Tokat depremi sonrası uzmanlardan önemli uyarı, '7 büyüklüğünde deprem oluşturabilir' 2 29

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Tokat depremi sonrası uzmanlardan önemli uyarı, '7 büyüklüğünde deprem oluşturabilir' 3 39

ÇOĞU İLDE HİSSEDİLDİ

Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.

Yetkili mercilerden yapılan açıklamaya göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, gece saatlerinde yaşanan sarsıntı nedeniyle vatandaşlarda panik havası meydana geldi.

Tokat depremi sonrası uzmanlardan önemli uyarı, '7 büyüklüğünde deprem oluşturabilir' 4 49

5.5'lik depremin ardından uzman isimler de bölgedeki sismik faaliyetlere ilişkin açıklama yaptı. Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden 'Geçmiş olsun' mesajıyla Tokat'taki deprem faaliyetlerine ilişkin uyarılarda bulundu.

Ercan, bu bölgedeki yıkım eşiğinin 5,9-6 büyüklükleri arasında olduğunu belirtirken, bölgenin 6,4 ila 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğunu ifade etti.

Tokat depremi sonrası uzmanlardan önemli uyarı, '7 büyüklüğünde deprem oluşturabilir' 5 59

"BU BÖLGE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

"Deprem kuzey Anadolu kırık kuşağı üzerinde oluşmuştur. Bu bölgedeki yıkım eşik değeri 5,9 ile 6,0 arasında değişmektedir. Deprem eşik değerden küçük olması nedeniyle yığma taş yapılar dışında yıkıcı, öldürücü olmayacağı kanısındayım." ifadelerini kullanan Ercan, bölgede son görülen büyük depremin de 1942 yılında 7 büyüklüğünde olduğunu kaydetti.

Ercan açıklamasında, "Bu bölge her zaman için M6,4 ile M7,0 arasında deprem üretebilir. Bu deprem eğer ana deprem ise ardından gelebilecek en büyük deprem M 4,5 dolayında olup artçı depremler 3 ile dört hafta sürebilir. Eğer bu deprem bir Öncü deprem ise ana deprem büyüklüğü M6,4, ötesi M7,0’a dek ulaşabilir. Depremin sığ olması nedeniyle Samsun, Ordu, Giresun, Sivas, Erzincan, Amasya, Merzifon’da duyulmuş olması beklenen bir durumdur. Tokatta; Erbaa Niksar, Reşadiye arası deprem bakımından oldukça gergindir. Bu gerginlik komşu illerde Ordu-Mesudiye, Sivas- Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar Gökova, Erzincan Refahiye Erzincan Üzümlü, Tercan’a doğru uzanırken, batıda da Amasya Merzifon, Dodurga, Oğuzlar, Ladik, Havza, Çankırı’ya doğru uzanan alan gergindir." ifadelerini kullandı.

Tokat depremi sonrası uzmanlardan önemli uyarı, '7 büyüklüğünde deprem oluşturabilir' 6 69

Ercan'ın Tokat'taki depreme ilişkin vatandaşlara uyarısı ise şu şekilde;

"Depremden korunmanın tek yolu sağlam yerde sağlam yapıdır. Bu konuda TOKİ oldukça başarılıdır. Özellikle dar gelirli Yurtaşlarımızın TOKİ konutlarına göçmelerini öneririm.

Türkiye’de yıkılmaz yapılar için mutlaka her yapı için: yer-yapı güvenlik belgesi istenmeli ve tapuya işletilmelidir.

Tokat depremi sonrası uzmanlardan önemli uyarı, '7 büyüklüğünde deprem oluşturabilir' 7 79

"DEPREM ALLAH'A YAKARMAKLA BİTMEZ"

Türkiye her beş ile altı yılda bir yıkıcı deprem görür. 6 Şubat 2023 yılından beri Türkiye yıkıcı deprem görmemiştir. Türkiye’nin yıkıcılık eşik değeri ortalama M6,4’den sonra başlar.

Deprem Tanrı’ya yakarmalarla bitmez, bilimsel, ekonomik, önlemler ve uygulamalarla deprem dokuncalarını en aza indirebiliriz. Tıpkı Japonya ve Amerika’da olduğu gibi.

Tokat depremi sonrası uzmanlardan önemli uyarı, '7 büyüklüğünde deprem oluşturabilir' 8 89

Türkiye’de bir kişinin depremden ölmesinin Türkiye Cumhuriyeti’ne maliyeti 1.250.000 $ ile 2.300.000 $’a mal olduğu unutulmasın.

Anadolu’da depremler on milyonlarca yıldır olmaktadır, olmayı da sürdürecektir.

Türkiye nasıl savunma sanayinde başarılı işler yapıyorsa, deprem sanayisinde kurup yapıları ve yaşamları kurtarırken teknolojik ürünleri de yurt dışına satmalıdır.

Tokat’a geçmiş olsun."

Tokat depremi sonrası uzmanlardan önemli uyarı, '7 büyüklüğünde deprem oluşturabilir' 9 99
HABERE YORUM KAT