Pendik Belediyesi Ekipler Sahadaydı: Kapanan yollar tek tek açıldı

Pendik Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri sabah saatlerinde artan kar yağışına karşı sahada çalışmalarını hızlandırdı. 475 personel kar nedeniyle kapanan yolları açıyor ve ardından tuzlama çalışması yapıyor.

Pendik Belediyesi, karla mücadele kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. 475 personel köyler bölgesi dahil, kentin birçok noktasında karla mücadele ediyor. Sabah saatlerinde hızlanan kar yağışına karşı sahada çalışmalarını hızlandıran ekipler, kar küreme ve tuzlama aracı, kepçe, greyder ve ekskavatörle kapanan yolları açıp tuzlama çalışması yapıyor.

Çalışmalar, toplu taşıma güzergahları, yaya yolları, hastane ve okul çevreleri gibi kritik noktalarda yoğunlaştırıldı. 24 saat esasına göre görev yapan belediye ekiplerinin gayretli çalışmaları sayesinde Pendik’te yollar ara ara şiddetini artıran kar yağışına rağmen açık kalıyor.

24 saat esasına göre çalışıyorlar

Belediye ekipleri kar yağışına yönelik çalışmalarını Güllübağlar’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yönetiyor. Pendik Belediyesi karla mücadele kapsamında; 9 kar küreme ve tuzlama aracı, 15 kepçe, 2 greyder, 5 ekskavatör, 2 adet 4 x 4 arazi aracı, 2 adet 4 x 4 arama kurtarma aracı, 2 adet mobil büfe aşevi aracı, 2 adet bakım onarım aracı, 41 adet kamyonet, olmak üzere toplam 80 araçla sahada çalışıyor.

