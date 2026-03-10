Anahtar Parti Pendik İlçe Başkanlığı Teşkilat İftarı Düzenledi

Anahtar Parti (A Parti) Pendik İlçe Başkanlığı, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla Pendik Işılay Düğün Salonu’nda geniş katılımlı bir iftar programı organize etti.

İlçe teşkilatının ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, partinin yerel ve genel merkez yöneticilerini Pendik’te bir araya getirdi. Birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı iftar davetinde, Pendik’teki siyasi çalışmalar ve teşkilatlanma faaliyetleri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Protokolden Yoğun Katılım

İlçe teşkilatının ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar davetine katılım yüksek oldu. Programa parti üyelerinin yanı sıra; Anahtar Parti İstanbul İl Başkanı Cahit Vural, Anahtar Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Feyza Baş, Anahtar Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Hilal Güntülü Kavuncu Demirtaş, Anahtar Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Musa Malik Yıldırım, Anahtar Parti Çevre, Şehircilik, Afet ve Su Politikaları Başkanı Emine Küçükali, Anahtar Parti Genel Başkan Danışmanı Nurettin Beşinci ile İş İnsanı ve Siyasetçi Mehmet Salih Usta katılım sağladı.

Pendik İçin İstişareler Yapıldı

Ramazan ayının bereketinin paylaşıldığı iftar sofrasında bir araya gelen davetliler ve parti mensupları, Pendik özelindeki yerel dinamikler ve geleceğe yönelik teşkilat çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Yoğun ilgi gören program, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun selamlarının iletilmesi, yapılan değerlendirmeler ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Anahtar Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Fuat Çakır, davetlerine icabet eden herkese teşekkür etti.