Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin 10 Ocak çalışan gazetecilerin gününü kutladı

10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle yerel basını ile bir araya gelen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik’in mali durumundan İBB ile yaşanan yetki krizlerine, Pendikspor’un şirketleşmesinden belediye meclisindeki gerilime kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Millet Bahçesi’nde bulunan PenCR Teras Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görev süresinin 7. yılını geride bırakmaya hazırlandıklarını belirten Ahmet Cin, küresel ekonomik krizlere rağmen Pendik Belediyesinin mali disiplini ve yatırım gücüyle Türkiye’ye örnek olduğunu vurguladı.

“31 MART İTİBARIYLA KİMSEYE BORCUMUZ YOK”

Belediyenin mali yapısının son derece güçlü olduğunu belirten Başkan Ahmet Cin, bütçe gerçekleşme oranlarında rekor seviyelere ulaştıklarını ifade etti.

Cin, “2025 yılı bütçemiz 8.5 Milyar TL. Gelir bütçesi gerçekleşme oranımız %115, gider bütçesi ise %88. Yatırımlarımızın bütçeye oranı %40’ın üzerinde. 31 Mart tarihi itibarıyla ne kamuya ne de özel sektöre vadesi geçmiş tek kuruş borcumuz yoktur.” diyerek mali başarıyı özetledi.

İBB’YE “KİLOMETRE” VE “ÜST GEÇİT” GÖNDERMESİ

Ulaşım yatırımları konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Pendik Belediyesini kıyaslayan Başkan Cin, çarpıcı veriler paylaştı.

Cin, “İBB, tüm İstanbul genelinde toplam 113 km yeni yol yaparken; biz Pendik Belediyesi olarak tek başımıza ilçemize 61 km yeni yol kazandırdık. Ayrıca 816 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik.” dedi.

Kaynarca ve tersane bölgelerindeki E-5 üst geçitlerinin bakımsızlığına ve yürüyen merdiven sorunlarına da değinen Başkan Cin, İBB yönetimine seslendi: “Vatandaşımız mağdur oluyor. İBB’ye ‘Yapamıyorsanız yetkiyi bize verin, biz yapalım’ dedik. Ancak ne yapıyorlar ne de devrediyorlar.”

MECLİSTEKİ GERİLİM HAKKINDA AÇIKLAMA

Pendikli TV’nin belediye meclisinde son dönemde artan tansiyonla ilgili sorusunu da yanıtlayan Başkan Ahmet Cin, gerilimin kaynağı olarak muhalefet sıralarını işaret etti.

Başkan Cin, “Son birkaç aydır mecliste yaşanan gerilim ve tansiyonun ana çıkış noktası, gözlemlediğim kadarıyla muhalefet partisidir. Alışık olmadığımız bir üslupla karşılaşıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“PENDİKSPOR SATILMADI, ŞİRKETLEŞTİ”

Kamuoyunda Pendikspor’un satıldığına dair çıkan iddialara son noktayı koyan Ahmet Cin, belediyenin kulüp üzerindeki denetim yetkisinin sürdüğünü vurguladı.

Cin, “Pendikspor şirketleşti ancak %5 hissesi belediyemize aitti. Kulübün borçlanması, isim değişikliği, renk değişikliği veya ilçeden taşınması gibi konularda Pendik Belediyesinin onayı olmadan hiçbir işlem yapılamaz. Hatta şuan tüm hisseler bizim kontrolümüzde… Sistemi ana sponsorluk gibi düşünebilirsiniz. Kontrol bizdedir.” ifadelerini kullandı.

YENİ SOSYAL TESİSLER VE BALIK RESTORANI

Pendik’e yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ettiklerini belirten Başkan Cin, 4 yeni tesis müjdesi verdi:

Balık Restoranı: Pendik’e belediyeye ait yeni bir balık restoranı kazandırılacak.

Çamçeşme: Metro durağı bölgesindeki parka yeni tesis yapılacak.

Kavakpınar: Mahalleye yeni bir sosyal tesis kazandırılacak.

Çamlık: Kütüphane ve kafe konseptli bir tesis hizmete girecek.

SOSYAL YARDIMLARDA DEV RAKAMLAR

Belediye bütçesinin önemli bir kısmının sosyal yardımlara ayrıldığını belirten Ahmet Cin, “Her gün 1.800 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın evine sıcak yemek götürüyoruz. Bugüne kadar hane halkına toplam 750 Milyon TL nakdi destek sağladık.” dedi.

Toplantı, Başkan Ahmet Cin’in 2026 yılının Pendik için yatırım yılı olacağını yinelemesi ve gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlamasıyla sona erdi.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok -Yerel