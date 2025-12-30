  1. Anasayfa
Pendik Belediyesi Büyükşehirlerle Yarışıyor! Yatırımlar, Projeler ve Sosyal Desteklerle Dolu Bir Yıl Daha Geride Kaldı

Yayınlanma:
Pendik Belediyesi Büyükşehirlerle Yarışıyor! Yatırımlar, Projeler ve Sosyal Desteklerle Dolu Bir Yıl Daha Geride Kaldı
Ahmet Cin başkanlığında Pendik Belediyesi Türkiye'de en çok yatırım yapan belediyeler arasında ön önlerde yer almaya devam ederek, Pendik belediyesi yapılan yatırımların sayısının her geçen yıl kat kat artırılarak ilçe belediyesi olarak çok daha az bütçeye sahip olmasına rağmen bütçeleri büyük olan büyük şehir belediyelerini geride bıraktı.
Pendik Belediyesi, 2025 yılında hayata geçirdiği, yapımını tamamladığı ve yapımı devam eden projelerle ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Fiziki yatırımlardan altyapı çalışmalarına, kültür sanattan gençlik ve spora, sosyal desteklerden çevre yatırımlarına kadar birçok alanda önemli hizmetler Pendiklilerle buluştu. Başkan Ahmet Cin, yatırımlarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek “2025 yılında birçok projeye imza attık. Pendik’i her alanda daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha mutlu bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına yeni yılda da projelerimize, yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Pendik Belediyesi, 2025 yılında da ilçenin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla fiziki yatırımlardan sosyal desteklere, yeşil alanlardan kültür sanat etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede önemli hizmetlere imza attı. Tamamlanan projelerin yanı sıra devam eden çalışmalarla Pendik; daha modern, yeşil ve yaşanabilir bir ilçe haline getirildi.

Fiziki yapılarla Pendik’e yeni değerler kazandırıldı

2025 yılında Pendik’te birçok önemli fiziki yatırım tamamlanırken bazı projelerin yapımı da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Mattia Ahmet Minguzzi Spor Kompleksi, Çamlık Kütüphanesi ve Sanat Merkezi, Pendik Yetginlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi (YETGİM), PenCR Teras, PenCR Bahçe projeleri hizmete alındı. Sağlık altyapısına katkı sunan Yeşilbağlar ve Kaynarca Metin Seçkin Aile Sağlığı Merkezleri vatandaşların kullanımına açıldı. Emirli Köy Konağı ise yenilenerek modern bir yapıya kavuşturuldu. Yapımı devam eden önemli projeler arasında Belediye Ana Hizmet Binası, Göçbeyli Külliyesi, Yayalar Kapalı Semt Pazarı, PenCR Çamçeşme, Pendik Şehir Müzesi, Kitap Kafe ve Cami ile Pendik Millet Bahçesi 2. Etap Müze, Kitap Kafe ve Cami projeleri yer alıyor.

Yol ve altyapı çalışmalarıyla ulaşım konforu arttı

Pendik Belediyesi, 2025 yılında yol ve altyapı çalışmalarına da büyük önem verdi. İlçe genelinde 95 bin ton asfalt serimi yapılırken 4 kilometre yeni yol açıldı, 2 kilometre yol genişletme çalışması gerçekleştirildi. Toplam 55 bin metrekare kaldırım çalışması ve 10 kilometre yağmur suyu ile atık su hattı yapımı tamamlandı. Ayrıca Zeytindalı, Gözdağı, 19 Mayıs caddeleri ile Nazar Sokak’ta dekoratif aydınlatma çalışmaları yapıldı. Uluhan Caddesi, Albayrak Caddesi ve Samsun Sokak’ta trafik sirkülasyon düzenlemeleri hayata geçirilerek ulaşım daha güvenli ve akıcı hale getirildi. Fevzi Çakmak Metro İstasyonu’na kazandırılan 415 araç kapasiteli otopark ise bölgedeki otopark sorununa önemli ölçüde çözüm sağladı.

Kültür sanat etkinliklerine rekor katılım

Pendik’te 2025 yılı kültür ve sanat açısından da dopdolu geçti. Yıl boyunca düzenlenen 650 etkinliğe yaklaşık 600 bin katılım sağlandı. 20. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması, 10. Pendik Kitap Fuarı ve 5. Pendik Kahve Festivali yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırladı. Pendik Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen “Pendik Memleket Günleri, Kadim Kültürümüzün İzinde” etkinliğine Pendik'te merkezi bulunan 32 hemşehri derneği katıldı. Kültürel değerlerin tanıtıldığı etkinliklere 100 binin üzerinde vatandaş iştirak etti. Çocuklara yönelik düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği, çocuk kütüphaneleri etkinlikleri, Bilim Merkezi ve Masal Parkı atölyeleriyle on binlerce çocuğa ulaşıldı. Ayrıca PESEM bünyesinde onlarca branşta 4 bin kursiyere eğitim verildi.

Eğitim, gençlik ve spor alanında önemli yatırımlar

Pendik Belediyesi, gençlere ve spora yönelik yatırımlarını 2025 yılında da sürdürdü. Yaptığı yatırım planı çalışmalarıyla ilçeye 7 yeni okul kazandırılırken 7 okulun daha inşaatı takip ediliyor. Kemal Tahir ve Sülüntepe Soru Çözüm Merkezleri öğrencilerin hizmetine sunuldu. Pendik geneline 33 açık spor sahası yapıldı. Pendik Gençlik Kampı’nda düzenlenen 164 organizasyona 18 bin genç katıldı. Spor etkinlikleri, festivaller ve yarışlarla Pendik, sporun merkezi olmaya devam etti.

Sosyal destekte geniş kitlelere ulaşıldı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Pendik Belediyesi, 5 bin üniversite öğrencisine 74 milyon TL destek sağladı. Her ay 1.000 vatandaşa ayni ve nakdi yardım yapılırken günlük 302 aileye 1.208 porsiyon sıcak yemek dağıtıldı. 1.500 Hoş Geldin Bebek paketi, 12 bin saat evde refakat, 10 bin engelli-hasta nakil ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yüzlerce medikal malzeme desteği verildi. Engelsiz Atölye ise yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Parklar ve yeşil alanlarla daha yaşanabilir bir Pendik

2025 yılında çevre ve yeşil alan yatırımlarına hız kesmeden devam eden Pendik Belediyesi, Çamçeşme Parkı başta olmak üzere 7 yeni parkı hizmete açtı. Pendik Batı Mahallesi’nde hayata geçirilecek Merkez Millet Bahçesi projesinde de çalışmalar sürüyor. İlçe genelinde 23 park revize edilirken 19 çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Binlerce metrekare yeni yeşil alan Pendik’e kazandırıldı, 140 bin ağaç ve bitki toprakla buluşturuldu.

İmar, afet yönetimi ve çevre hizmetleri

İmar çalışmalarında 8 uygulamaya tescil yapılarak 5.741 hak sahibine tapu dağıtıldı. Orta ve Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm 1. Etap’ta sona gelindi. 512 riskli yapı yıkıldı. Afet yönetimi kapsamında 243 eğitim programı ve tatbikatlarla 16 bin kişiye ulaşıldı. Pendik Atık Yönetim Merkezi hizmete kazandırıldı. Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi’nde 15 bin ton atık ayrıştırılarak 83 milyon TL geri dönüşüm geliri elde edildi.

“Yeni yılda da projelerimize, yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yatırımlarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek insan odaklı, çevreye duyarlı ve geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını söyledi. 2025 yılı hizmetlerini değerlendiren Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Pendik’i her alanda daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha mutlu bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına yeni yılda da projelerimize, yatırımlarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Pendik’te kalıcı eserler üretmeye gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Ahmet Cin: “Eğitimden spora, kültürden sağlığa kadar Pendik’in ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda kalıcı eserler üretmeye devam ediyoruz. Tamamlanan projelerimizle vatandaşlarımızın günlük yaşamına dokunuyor, devam eden projelerimizle de Pendik’in geleceğini inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok

