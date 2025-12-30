Pendik Belediyesi Büyükşehirlerle Yarışıyor! Yatırımlar, Projeler ve Sosyal Desteklerle Dolu Bir Yıl Daha Geride Kaldı

Pendik Belediyesi, 2025 yılında hayata geçirdiği, yapımını tamamladığı ve yapımı devam eden projelerle ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Fiziki yatırımlardan altyapı çalışmalarına, kültür sanattan gençlik ve spora, sosyal desteklerden çevre yatırımlarına kadar birçok alanda önemli hizmetler Pendiklilerle buluştu. Başkan Ahmet Cin, yatırımlarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek “2025 yılında birçok projeye imza attık. Pendik’i her alanda daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha mutlu bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına yeni yılda da projelerimize, yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.

