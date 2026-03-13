Son dakika... Tokat sallanmaya devam ediyor: Okullar tatil edildi!

Tokat'ta meydana gelen peş peşe depremler sonrası İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, tedbir amacıyla il genelinde eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

AFAD, Tokat'ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

TOKAT'TA 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saat 03.35'te Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 5,5 olduğu belirtildi.

Yerin 6.37 kilometre derinliğinde oluşan deprem Sivas, Giresun başta olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: EKİPLERİMİZ SAHADA GEREKLİ TARAMA VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbar bulunmadığını, sahada tarama ve değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Niksar'da saat 03.35'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çiftçi, şunları kaydetti: "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

TOKAT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AA muhabirine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verisine göre merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini belirtti.

Deprem sonrası çalışma yürüttüklerini dile getiren Kır, "Tedbir amacıyla il genelinde bugün eğitime ara verildi. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

VALİLİK SON DURUMU AÇIKLADI

Konuyla ilgili Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Merkez üssü Niksar ilçemiz olan ve 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 13 Mart 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.

İlgili kurumlarımız tarafından sahada gerekli inceleme ve kontroller titizlikle sürdürülmektedir.

Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

