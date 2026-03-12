Tuzla basını sahur sofrasında Başkan Bingöl ile buluştu

  1. Anasayfa
Tuzla Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen sahur programında Tuzla yerel basın mensuplarıyla Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl bir araya geldi.

Tuzla Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sahur buluşmasına basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda basın mensuplarıyla sohbet eden Başkan Bingöl, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekti.

Başkan Bingöl, Tuzlalılarla sahur sofralarında bir araya gelmeye devam ettiklerini belirterek, “Ramazanın bereketini aynı sofrada paylaşırken, dayanışmanın ve birlikte olmanın kıymetini bir kez daha hissettik. Bu güzel buluşmalarda bizlerle olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

