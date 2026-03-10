Tuzla Belediyesi’nden Konaşlı TOKİ ve çevresine ücretsiz ring hizmeti

Tuzla Belediyesi, ilçede ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yeni bir ring hattını daha hizmete aldı. Konaşlı TOKİ ve Konaşlı Fırın Dörtyol mevkileri arasında gerçekleştirilecek ücretsiz ring seferleri hafta içi günlerde vatandaşların kullanımına sunulacak.

Yeni uygulama kapsamında ring seferleri tek yönlü olarak gerçekleştirilecek ve sefer süresi yaklaşık 25 dakika olacak. Ücretsiz olarak sunulan hizmetten hafta içi günlerde yararlanılabilecek, hafta sonu ve resmi tatillerde ise sefer düzenlenmeyecek.

SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE 4’ER SEFER YAPILACAK

Ring hattının hareket noktaları Konaşlı TOKİ ve Konaşlı Fırın Dörtyol olarak belirlendi. Konaşlı TOKİ’den sabah saatlerinde 07.00, 07.25, 07.50 ve 08.15’te kalkış yapılacak. Akşam saatlerinde ise Konaşlı Fırın Dörtyol’dan 18.00, 18.25, 18.50 ve 19.15’te seferler gerçekleştirilecek.

Hat üzerinde 1. Etap 1. Kısım, 1. Etap 3. Kısım, 2. Etap ve Konaşlı Merkez Dörtyol Fırın durakları yer alacak.

RİNG SEFERLERİ YAYGINLAŞTIRILIYOR

Tuzla Belediyesi daha önce de farklı bölgelerde başlattığı ücretsiz ring seferleriyle vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Mimar Sinan – Şifa Mahallesi / Çayırova Marmaray hattı ile Aydınlı ve Aydıntepe semt pazarı ringleri aracılığıyla bugüne kadar 16 bin 395 kişi taşındı.

4 Haziran 2024’te başlatılan Aydınlı Semt Pazarı Ring Seferi ile ise bugüne kadar 5 bin 463 kişi taşındı. Yoğun talepler doğrultusunda söz konusu hat 3 Haziran 2025’te Aydınlı TOKİ konutlarına kadar uzatıldı.

Aydıntepe Semt Pazarı Ring Seferi de bölge halkının semt pazarına ulaşımını kolaylaştıran hizmetler arasında yer alırken 12 Şubat 2025 tarihinde başlayan hizmet kapsamında 949 kişi taşındı.

