Pendik Kaymakamı ve Belediye Başkanı Yerel Basınla İftarda Buluştu

​Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında ilçenin yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

​Pendik'in güzide mekanlarından Bayındır Et&Kebap Restaurant’ta organize edilen iftar programı, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Programa katılan Kaymakam Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin, yerel basın mensuplarıyla aynı sofrayı paylaşarak Ramazan ayının bereketini ve birleştirici gücünü vurguladı.

​"Yerel Basın İlçemizin Sesidir"

​İftarın ardından yapılan sohbetlerde, yerel basının Pendik’teki kamu hizmetlerinin vatandaşlara aktarılmasındaki rolü ve önemi üzerine duruldu. Belediye Başkanı Ahmet Cin, yerel medyanın ilçenin gelişimi ve sosyal hayatı üzerindeki yapıcı etkisine dikkat çekerek basın mensuplarının Ramazan ayını tebrik etti. Kaymakam Mehmet Yıldız ise katılım sağlayan tüm gazetecilere teşekkür ederek, ilçedeki kurumlar arası iletişimin güçlenerek devam edeceğini belirtti. Resmi konuşmalar dışında Pendik ve ülke gündemi ile ilgili samimi sohbetlerin yapıldığı yemek programı Pendik protokol ailesinin samimiyeti ve birlikteliğini gözler önüne serdi.

​Hatıra Fotoğrafı ile Son Buldu

​Pendik yerel basınının yoğun ilgi gösterdiği program, çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Basın mensupları, böylesine anlamlı bir sofrada Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ile birlikte yaptıkları hoşsohbetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.