Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar, ''Binlerce eseri gün yüzüne çıkardık!''

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'nden sesleniyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu güzel bahar havasında, Fatih'in emaneti İstanbul'da sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Birazdan inşallah Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin birinci etabını atacak ve 16 eğitim ve yurt binamızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz.

Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin dönüşüm çalışmaları büyük Marmara depreminde başlatılmış ve yetersiz diyebileceğim şekilde kalmıştı. 2013 yılında yeni bir süreç yönetimi planlandı. 2018 yılından itibaren çalışmalar devam ettirildi. Proje 3 etaplı tasarlandı.

Hızımızı kesen gelişmelerle de karşılaştık. Hastanemiz arkeolojik sit alanı içinde yer kaldığı için kazı çalışmaları da yapıldı: Binlerce eser gün yüzüne çıkartıldı. Kültür varlığımıza yenileri eklenmiş oldu. Su sarnıcı da bunlardan biriydi. Çok özel ve yeni teknikler kullanmak üzere Cerrahpaşa da bulunan farklı bir alana taşıdık.

