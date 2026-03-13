"Bize Her Yer Trabzon Aşkıyla" Pendik Trabzonlular Derneği Hemşehrilerini Aynı Sofrada Buluşturdu

“Bize her yer Trabzon.”

Bu sözler salonda büyük alkış alırken, program Ramazan ayının ruhuna yakışan sıcak ve samimi bir atmosfer içerisinde sona erdi.

Pendik Trabzonlular Derneği’nin düzenlediği bu anlamlı iftar programı, sadece bir yemek buluşması değil; aynı zamanda hemşerilik bağlarını güçlendiren, dayanışmayı büyüten ve Ramazan’ın manevi iklimini paylaşan örnek bir organizasyon olarak hafızalarda yer aldı.