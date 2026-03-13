  1. Anasayfa
"Bize Her Yer Trabzon Aşkıyla" Pendik Trabzonlular Derneği Hemşehrilerini Aynı Sofrada Buluşturdu
Pendik'in önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Trabzonlular derneği Kemal Aygün, başkanlığında ramazan ayının manevi ruhuyla hemşehrilerin yoğun katılım gösterdiği iftar programında bir araya geldi
Pendik Trabzonlular Derneği İftarında Birlik ve Kardeşlik Sofrası Kuruldu

Başkanlığını Kemal Aygün’ün yürüttüğü Pendik Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, Ramazan ayının manevi atmosferine yakışan anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Pendik’te bulunan Four Points by Sheraton Otel’de gerçekleştirilen iftar programı; hemşerileri, kamu yöneticilerini, siyaset dünyasını, iş insanlarını ve sivil toplum temsilcilerini aynı sofrada buluşturdu.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda Ramazan ayının bereketi, paylaşma kültürü ve kardeşlik duygusu güçlü bir şekilde hissedildi. Trabzon kültürünün dayanışma ruhunu yansıtan bu anlamlı organizasyon, katılımcılardan büyük takdir topladı.

İLGİ VE KATILIM YOĞUNDU

Pendik Trabzonlular Derneği’nin düzenlediği iftar programına ilçe protokolü ve sivil toplum dünyasından çok sayıda isim katıldı. Programa Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 24. Dönem İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Bosna Hersek Kocaeli Fahri Konsolosu Hasan Topaloğlu, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Yeşilyurt, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, MHP Pendik İlçe Başkanı Eşref Eryılmaz, CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, İYİ Parti Pendik İlçe Başkanı Şahin Türker, Anahtar Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Fuat Çakıroğlu, Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanı Yasin Kadıoğlu, Yeniden Refah Partisi Pendik İlçe Başkanı Fatih Yavaş ve AK Parti Pendik Kadın Kolları Başkanı Zahide Fındık katıldı.

Dernek faaliyetlerine değinen Aygün, özellikle eğitim alanında yürüttükleri çalışmaların kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün üniversitelerde eğitim gören 50 öğrencimize burs veriyoruz. Bu gençler bizim geleceğimizdir. Burs verdiğimiz öğrencilerimizden bazıları bugün ATAK helikopteri projelerinde görev alıyor, ASELSAN ve BAYKAR gibi ülkemizin savunma sanayisinin en önemli kurumlarında çalışıyor. Onların başarıları bizim en büyük mutluluğumuzdur.”

Bu sözler salonda büyük alkış aldı.

Sosyal Sorumluluk ve Kültürel Etkinlikler Devam Edecek

Dernek olarak yıl boyunca birçok sosyal ve kültürel etkinlik düzenlediklerini ifade eden Aygün; Trabzon’un Kurtuluşu etkinlikleri, mahalle buluşmaları, Darülaceze ziyaretleri ve çeşitli sosyal faaliyetlerle hemşeriler arasında güçlü bir bağ kurduklarını söyledi

Önümüzdeki dönemde burs sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Aygün, başarılı öğrencileri yurt dışı kültür gezileriyle ödüllendirmek istediklerini de dile getirdi.

Bu hedefin, gençlerin dünyayı tanımasına ve ufuklarının genişlemesine katkı sağlayacağını ifade eden Aygün, dernek olarak eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini vurguladı.

Derneğe Kalıcı Bir Mekân Hedefi

Konuşmasında derneğin geleceğine dair önemli hedeflere de değinen Başkan Kemal Aygün, Pendik Trabzonlular Derneği için kalıcı bir dernek binası oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Hemşerilerin desteğiyle bu hedefi gerçekleştireceklerine yürekten inandığını belirten Aygün, güçlü birlik ve dayanışma sayesinde bu hayalin gerçeğe dönüşeceğini ifade etti.

“Bize Her Yer Trabzon”

Programın sonunda Pendik Trabzonlular Derneği Yönetim Kurulu üyeleri sahneye davet edildi. Birlik ve beraberliğin güçlü şekilde hissedildiği gecede Başkan Kemal Aygün konuşmasını Trabzonluların gururla dile getirdiği sözlerle tamamladı:

“Bize her yer Trabzon.”

Bu sözler salonda büyük alkış alırken, program Ramazan ayının ruhuna yakışan sıcak ve samimi bir atmosfer içerisinde sona erdi.

Pendik Trabzonlular Derneği’nin düzenlediği bu anlamlı iftar programı, sadece bir yemek buluşması değil; aynı zamanda hemşerilik bağlarını güçlendiren, dayanışmayı büyüten ve Ramazan’ın manevi iklimini paylaşan örnek bir organizasyon olarak hafızalarda yer aldı.

