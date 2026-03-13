"Bize Her Yer Trabzon Aşkıyla" Pendik Trabzonlular Derneği Hemşehrilerini Aynı Sofrada Buluşturdu

İLGİ VE KATILIM YOĞUNDU
Pendik Trabzonlular Derneği’nin düzenlediği iftar programına ilçe protokolü ve sivil toplum dünyasından çok sayıda isim katıldı. Programa Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 24. Dönem İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Bosna Hersek Kocaeli Fahri Konsolosu Hasan Topaloğlu, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Yeşilyurt, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, MHP Pendik İlçe Başkanı Eşref Eryılmaz, CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, İYİ Parti Pendik İlçe Başkanı Şahin Türker, Anahtar Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Fuat Çakıroğlu, Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanı Yasin Kadıoğlu, Yeniden Refah Partisi Pendik İlçe Başkanı Fatih Yavaş ve AK Parti Pendik Kadın Kolları Başkanı Zahide Fındık katıldı.