Pendik'te Gönül Köprüleri Kuruldu: CHP'den Engelli Bireyler ve ihtiyaç Sahiplerine İftar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pendik İlçe Başkanlığı, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu

düzenlediği anlamlı bir iftar sofrasında taçlandırdı. Sosyal Politikalar ve Engelliler Komisyonu tarafından

organize edilen programda, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

İSTANBUL / PENDİK - CHP Pendik ilçeBaşkanlığı, toplumsal dayanışmayı büyütmek amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve engelli bireylerle iftar sofrasında bir araya geldi. Ramazan'ır paylaşma ve kardeşlik ikliminin iliklere kadar hissedildiği programda, yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluşarak lokmasını paylaştı.

Protokol ve Vatandaş El Ele, Yoğun katılımla gerçekleșen iftar programina; CHP Şanlıurfa Milletvekili

Mahmut Tanal, CHP Pendik ilçe Başkanı Niyazi Güneri ve Tuzla Belediye Başkan Vekili Gökhan Can da

katılarak vatandaşların sofrasına konuk oldu. Protokol üyeleri, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

"Dayanışmayı Büyütmeye Devam Edeceğiz"

Programın ardından CHP Pendik İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sosyal belediyecilik ve dayanışma vurgusu yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayı birbirimize sahip çıkma, eksikleri birlikte tamamlama ayidir. Sosyal Politikalar ve Engelliler Komisyonumuzun öncülüğünde düzenlediğimiz bu sofrada, engelli bireylerimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Pendik için dayanışma ruhunu yılın her günü yaşatmaya devam edeceğiz.

Gecenin sonunda katılımcılar, böylesine anlamlı bir organizasyonla bir araya gelmekten duydukları

memnuniyeti dile getirirken; program çekilen hatıra fotoğrafları ve edilen

dualarla sona erdi.