Pendik belediyesi Gazze'ye 600 kişilik Çadır Kent Kuracak

Belediye Başkanı Ahmet Cin, Gazze’de bölgedeki sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kurulacak çadır kentte 600 kişinin barınma imkanına kavuşacağını söyledi.

GAZZEYE 600 KİŞİLİK CADIR KENT KURULACAK

Daha önce Filistin ve Gazze’ye sıcak yemek, kırtasiye ve okul malzeme yardımında bulunan Pendik Belediyesi, şimdi de Gazze’ye çadır kent kurmaya hazırlanıyor. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilecek çalışma sayesinde Gazzeliler çadır kentte barınma imkanı bulacak.

"HER ZAMAN FİLİSTİNLİLERİN YANINDA OLDUK"

Yardımla ilgili konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin; her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını hatırlatarak “ Bölgede her gün 1.500 kişiye yemek veriyoruz. Sıcak yemek dağıtımlarımızın ardından şimdi de Gazze’ye 600 kişilik çadır kent kurmak için harekete geçtik. Zor günlerin yükünü omuz omuza hafifleteceğiz. Dualarımızla ve imkanlarımızla sonuna kadar Filistin’in yanındayız.” dedi.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Dünya