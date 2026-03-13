Hürmüz Boğazı'ndan ilk kez Türk gemisi salına salına geçti! Bakan Uraloğlu, ''Herhangi bir problem yok...''

Hürmüz Boğazı'ndan ilk kez Türk gemisi salına salına geçti! Bakan Uraloğlu açıkladı, ''Herhangi bir problem yok...''

Hürmüz Boğazı'ndan Türk gemisi salına salına geçti! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Hürmüz Boğazı'nda 15 gemimiz vardı, bir tanesini İran makamlarından İran limanını kullandığı için müsaade alıp geçirdik. İran tarafıyla temas halinde olmaya çalışıyoruz. 14 gemimiz bekliyor, herhangi bir problemleri şu anda yok" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD'de ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın karşılık vermesi sonucunda önce İran seferlerini azalttıklarını belirten Uraloğlu, mevcut durumda İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye'ye uçuşların durdurulduğunu söyledi.

"AZERBAYCAN'IN 2 UÇAĞI IĞDIR'A İNDİ"

Uraloğlu, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn uçuşlarının ise günlük olarak iptal edildiğini dile getirerek, "En rahat kullandığımız Riyad, Cidde, Medine ve Maskat havalimanları oldu, oraları daha aktif kullanabildik. Bu süreçte yine Nahçıvan'daki havalimanına yapılan dronlu saldırı sonucunda Azerbaycan'ın iki uçağı Iğdır'a indi. Oradan da onları sağ salimen Nahçıvan'a göndermiş olduk." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, gerek Türk vatandaşlarının gerekse diğer ülke vatandaşlarının ülkelerine dönebilmeleri için özellikle Umman'dan ek seferler koyduklarını belirterek, "Muhatabım Bakan ile görüşerek ek seferler koyduk, o devam ediyor." dedi. Doğrudan transit geçişler noktasında bazı uçuşların diğer ülkelere yönlendirildiğini ifade eden Uraloğlu, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak olağanı etkileyecek bir sonucun doğmasına müsaade etmediklerini söyledi.

"İRAN'DA 2 UÇAĞIMIZ KALDI"

Uraloğlu, Türkiye'nin İran'da 2 uçağının kaldığını belirterek, "Bir tanesi Türk Hava Yolları, bir tanesi de Pegasus. Esasında 12 Gün Savaşı'nda 10 civarında uçağımız kalmıştı. Şimdi bu gerginlik artınca orada da süreci yönetmeye gayret ettik. Bir uçak da Irak'ta kalmış durumda. Personelleri sağ salimen getirildi, herhangi bir problem yok. İlk fırsatta uçakları da oralardan alacağız." diye konuştu. Bakan Uraloğlu, uçuş iptalleri noktasında hava yolu şirketlerinin farklı öngörüleri olduğunu dile getirerek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı ile bu süreçleri organize ettiklerini, kara yolu trafiğini İran yerine Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan güzergahına yönlendirdiklerini ve ilgili ülkelerle de bunu koordine ettiklerini söyledi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN TÜRK SAHİPLİ İLK GEMİ GEÇTİ"

Hürmüz Boğazı'nın sıkıntılı bir süreç yaşadığına işaret eden Uraloğlu, şöyle konuştu: "Orada en üst seviyede güvenlik seviyesi ilan ettik. Türk bayraklı geminin olmadığını söyleyebilirim. Türk sahipli gemilerle Ana Arama Kurtarma Merkezimiz ile sürekli irtibat halindeyiz. Hürmüz Boğazı'nın dünya ticaretindeki, enerjideki, temin noktasındaki önemini biliyorsunuz. Gemilerin sayısına bakarsak 14 Türk sahipli gemi hala orada ama topladığımızda çeşitli sınıflarda 800 gemi halihazırda Hürmüz Boğazı'nda. 6 tane de kruvaziyer gemisi yolcularıyla beraber orada bekleme konumunda. Hürmüz Boğazı'nda 15 gemimiz vardı, bir tanesini İran makamlarından İran limanını kullandığı için müsaade alıp geçirdik. İran tarafıyla temas halinde olmaya çalışıyoruz. 14 gemimiz bekliyor, herhangi bir problemleri şu anda yok.''

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA NELER YAŞANIYOR?

İran-ABD/İsrail geriliminin tırmandığı savaş sürecinde Hürmüz Boğazı çevresinde birkaç kritik gelişme yaşandı. Boğaz tamamen kapanmadı ancak bölgede askeri hareketlilik ve tehditler arttı.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI TEHDİDİ

İranlı askeri yetkililer, ABD ve İsrail saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceği yönünde açıklamalar yaptı. İran, kendisine yönelik saldırıların sürmesi halinde enerji sevkiyatını hedef alabileceğini ima etti.

ABD DONANMASI BÖLGEDE GÜÇ ARTIRDI

Gerilimin artması üzerine ABD, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresine ek savaş gemileri ve savaş uçakları gönderdi. Amaç, petrol tankerlerinin geçiş güvenliğini sağlamak ve olası bir İran müdahalesini engellemek olarak açıklandı.

TANKER VE TİCARET GEMİLERİ ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Savaşın ilk günlerinde birçok petrol şirketi ve tanker operatörü boğazdan geçişleri yavaşlattı veya rotalarını değiştirdi. Bazı ticari gemiler güvenlik gerekçesiyle bölgede beklemeyi tercih etti.

FÜZE VE İHA GERİLİMİ

Bölgedeki askeri kaynaklar, İran'ın kıyı bölgelerinde füze ve İHA sistemlerini yüksek alarm seviyesine geçirdiğini bildirdi. Bu durum tanker trafiği ve uluslararası ticaret için risk oluşturdu.

BOĞAZ TAMAMEN KAPANMADI

Tüm gerilime rağmen Hürmüz Boğazı tamamen kapatılmadı ve tanker trafiği devam etti. Ancak enerji piyasaları gelişmeleri yakından takip etti ve petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşandı.

