Özgür Özel Pendik’ten Seslendi: "İktidar Değişimi Artık Zaman Meselesi"

​CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul 1. Bölgeyi temsilen Pendik’te düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde binlerce vatandaşa seslendi. Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek ve erken seçim talebiyle düzenlenen mitingde, ekonomik kriz ve demokrasi vurguları ön plana çıktı.

​Ekonomik Eleştiriler ve Vaatler

​Özel, AK Parti döneminde emeklilerin ve asgari ücretlilerin büyük bir yoksulluğa mahkum edildiğini belirtti. Dikkat çeken başlıklar şunlar oldu:

​Gelir Adaletsizliği: Açlık sınırının 32 bin TL olduğu bir düzende 20 bin TL emekli maaşının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

​Faiz Düzeni: Devletin faize devasa kaynak ayırdığını belirterek, "Bu para emekliye verilseydi ikramiyeler 28 bin TL olurdu" dedi.

​Tarım ve Sosyal Devlet: Mazottan ÖTV ve KDV’nin kaldırılacağı, çiftçi borçlarının silineceği ve işsizlere "temel vatandaşlık geliri" sağlanacağı sözünü verdi.

​"Hodri Meydan" ve Erken Seçim Çağrısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okuyan Özgür Özel, "Korkaklar başaramaz, cesaretin varsa sandığı getir" diyerek erken seçim çağrısını yineledi. İktidar değişiminin kaçınılmaz olduğunu savunan Özel, "Mülakat kalkacak, liyakat gelecek; Silivri’nin kapıları açılacak ve Ekrem Başkan Cumhurbaşkanı olacak" dedi.

​Ekrem İmamoğlu’ndan Silivri Mesajı

​Mitingde, Silivri Cezaevi’nde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mektubu da okundu. İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

​Yargılanma sürecinin hukuki değil, siyasi bir tasfiye operasyonu olduğunu belirtti.

​"Onlar beni yargılayamaz, ben onları yargılıyorum" diyerek davanın meşruiyetini reddetti.

​Halka olan inancını vurgulayarak mesajını klasikleşmiş "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla bitirdi.

