Trump gözünü İran'a karattı: İran'ı haftaya çok sert vuracağız!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın önümüzdeki hafta ağır darbe alacağını söyleyerek sert bir mesaj verdi: "Önümüzdeki hafta onlara çok sert bir darbe indireceğim!"

ABD Başkanı Donald Trump Fox'a verdiği röportajda İran hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, "Önümüzdeki hafta onlara çok sert bir darbe indireceğim." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki ABD refakat gemileri hakkında da konuşan Trump, "Gerekirse bunu yaparız. Umarım her şey çok iyi gider. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

