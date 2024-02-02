Gazeteci Enver Aysever Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı, Enver Aysever neden gözaltına alındı suçu ne?

Son dakika haberleri: Gazeteci Enver Aysever Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı.

Aysever, X'ten yaptığı açıklamada "Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım" dedi.

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Gazeteci Enver Aysever Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındı. Aysever’in gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. TELE1’e konuşan Aysever, “Savcılığa götürülüp götürülmeyeceğimi bilmiyorum.” dedi.

TELE1’in edindiği bilgiye göre; Aysever, geçtiğimiz günlerde hakkında açılan bir soruşturma kapsamında Vatan Emniyet’e ifadeye çağrılmıştı.

Aysever, sosyal medya hesabından ise şu paylaşımı yaptı:

“Ankara Esenboğa Havaalanında gözaltına alındım.”

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ENVER AYSEVER KİMDİR?

Enver Aysever, 1971’de İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Doğuş, Yeditepe ve Arel Üniversitelerinde dersler verdi. Evli olup bir çocuk babasıdır.

Lise yıllarında başladığı amatör tiyatro çalışmalarını ilerleterek ilk profesyonel oyunu olan “Durdurulmuş Zamanın Fotoğrafı”nı yazdı ve oynadı. “Tiyatro Çisenti” adlı tiyatro topluluğunu kurucusu oldu. “Renkler ve Günce, Yağmurla Gelen Yüzler, Yabancı'da Camus, Açık Evlilik, Dilekçe, Frankie and Johnny, Bir İstanbul Masalı, Şimdi Yaşa Sonra Öde, Ne Kadınlar Sevdim” gibi oyunları yazıp yönetti. “Bebişler Karnavalı, Renkler Cumhuriyeti, Beyaz Dişler Ülkesi, Güneşi Güldüren Soytarı, Kakaolu Olsun, Yaşamak Güzel Arkadaşım” adlı çocuk oyunları sonraki yıllarda yazdı.

Yazdığı çocuk oyunlarını “Çocuk Oyunları 1” adlı bir kitapta topladı. “Geç Kalmış Romantik” adlı öykü kitabını, “Bir An Bin Parça” adlı romanını, “Nasıl Yazar Olunur” ve “Yaralısın Türkiye” adlı deneme kitaplarını yazdı.

“Finansal Forum, Varlık, Gösteri, İnsancıl, Cumhuriyet” ve “Birgün” gibi gazete ve dergilerde yazıları yayınladı. Remzi Kitap gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

TV kariyerine TV8’de “Lacivert” adlı edebiyat dergisiyle başlayıp, NTV Radyo’da “Kurşun Kalem” adlı devam ettirdi. Yorum ve eleştirilerini, yine TV8’de, “Haber Aktif” adlı programının içinde “Yazın Aktif” köşesinin sürekli konuğu olarak yaptı.

2007 yılında SKY Türk’te yayına başlayan “Aykırı Sorular” ve “Ayrıntılar” adlı siyasal tartışma programını hazırlayıp, sundu. Yine aynı televizyonda “Siyasal Analiz, Sokağın Sesi, Üç Soru İki Yorum, Zamana Karşı” adlı programları hazırlayıp, sundu. Devamında Kanaltürk televizyonunda “Gündem Demokrasi, Ters Cephe, Pazar Politika” adlı programlar yorumculuk yaptı.

SKY Türk televizyonundan 2011-2012 sezonunda CNN Türk televizyonuna transfer oldu. Altan Öymen, Nazlı Ilıcak ve Nagehan Alçı ile birlikte “Dört Bir Taraf” adlı programda yorumcu olarak yer aldı. Aysever, CNN Türk'te “Aykırı Sorular” adlı programı sunmaktadır.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen davet ile aktif siyasete atıldı. 2011 Milletvekili seçimlerinde, Mehmet Haberal ve Sinan Aygün gibi sağ görüşlü isimlerin aday gösterilmesi tepki olarak CHP'deki görevlerinden istifa etti. Aysever, CHP Parti Meclisi Üyesiydi.

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