Adana’da şüpheli tırda, sunta içerisine sıkıştırılmış 100 kilogram esrar ele geçirildi!

Adana’da narkotik polislerinin durdurduğu şüpheli tırda sunta içerisine sıkıştırılmış halde 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

YAYINLAMA
Google News
Adana’da şüpheli tırda, sunta içerisine sıkıştırılmış 100 kilogram esrar ele geçirildi!

Adana’da narkotik polisleri şüphelendikleri tırda sunta içerisine zulalanmış halde 100 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir tırı İncilik Park Alanındaki uygulamada durdurdu.

Adana’da şüpheli tırda, sunta içerisine sıkıştırılmış 100 kilogram esrar ele geçirildi!

Narkotik dedektör köpeği “Hulk” araçta yaptığı aramada tırda yüklü olan suntalara tepki verdi. Polis ekipleri suntaların içeresini açtığında zulalanmış halde 175 pakette 100 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili tır sürücüsü İlyas B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana’da şüpheli tırda, sunta içerisine sıkıştırılmış 100 kilogram esrar ele geçirildi!

Kadıköy'de ilginç kaza! Bir şahıs, D100 karayolu'nda önünü kesmeye çalıştığı otomobilin altında kaldı!Kadıköy'de ilginç kaza! Bir şahıs, D100 karayolu'nda önünü kesmeye çalıştığı otomobilin altında kaldı!

2024 AK Parti Sultanbeyli Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu2024 AK Parti Sultanbeyli Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu

2024 CHP Kartal Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu2024 CHP Kartal Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu

2024 Saadet Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu2024 Saadet Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Adıyaman’da tarihçileri heyecanlandıran olay! 15 milyon yıllık balık fosili bulundu!
Adıyaman’da tarihçileri heyecanlandıran olay! 15 milyon yıllık balık fosili bulundu!
Valilikden açıklama, "Kayıp mürettebatı aramak için bölgeye İHA sevk edildi"
Valilikden açıklama, "Kayıp mürettebatı aramak için bölgeye İHA sevk edildi"
Vatandaşları canından bezdirdi! Samsun'da tam 53 suç kaydı olan kadın hırsız, 3 aylık bebeği ile tutuklandı!
Vatandaşları canından bezdirdi! Samsun'da tam 53 suç kaydı olan kadın hırsız, 3 aylık bebeği ile tutuklandı!
Adana’da başarılı operasyon! 45 ruhsatsız silah ele geçirirken 346 suçlu da yakalandı!
Adana’da başarılı operasyon! 45 ruhsatsız silah ele geçirirken 346 suçlu da yakalandı!
Son Haberler
Murat Kurum'dan CHP- DEM İttifakına sert tepki: 'Ne yaparsalar yapsınlar, kiminle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız'
Murat Kurum'dan CHP- DEM İttifakına sert tepki: 'Ne yaparsalar yapsınlar, kiminle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız'
Yeşil sahada panik anları! Rakibinin çenesine çarptığı genç futbolcu bilincini kaybetti!
Yeşil sahada panik anları! Rakibinin çenesine çarptığı genç futbolcu bilincini kaybetti!
İstanbul için büyük yarış! Listeler YSK'ya teslim edildi, 52 aday yarışacak
İstanbul için büyük yarış! Listeler YSK'ya teslim edildi, 52 aday yarışacak
İstanbul'da olaylı gece! Sahilde oturan gençlere: “Abi mi oldunuz” deyerek, kurşun yağmuruna tuttular!
İstanbul'da olaylı gece! Sahilde oturan gençlere: “Abi mi oldunuz” deyerek, kurşun yağmuruna tuttular!
Sonunda olacağı buydu! Trafikte makas ata, ata giden sürücü refüje çarptı!
Sonunda olacağı buydu! Trafikte makas ata, ata giden sürücü refüje çarptı!
Hakkari'de altın kaçakçılarına operasyon! Külçe, külçe kaçak altınlar ele geçirildi!
Hakkari'de altın kaçakçılarına operasyon! Külçe, külçe kaçak altınlar ele geçirildi!
Çok Okunanlar
2024 AK Parti Sultanbeyli Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 AK Parti Sultanbeyli Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
Altında ne oluyor? Fiyat düşecek mi, yoksa yükselecek mi? Uzman isim tekrardan yatırımcıya seslendi…
Altında ne oluyor? Fiyat düşecek mi, yoksa yükselecek mi? Uzman isim tekrardan yatırımcıya seslendi…
Adana’da şüpheli tırda, sunta içerisine sıkıştırılmış 100 kilogram esrar ele geçirildi!
Adana’da şüpheli tırda, sunta içerisine sıkıştırılmış 100 kilogram esrar ele geçirildi!
Kadıköy'de ilginç kaza! Bir şahıs, D100 karayolu'nda önünü kesmeye çalıştığı otomobilin altında kaldı!
Kadıköy'de ilginç kaza! Bir şahıs, D100 karayolu'nda önünü kesmeye çalıştığı otomobilin altında kaldı!
Taksici vahşeti bitmiyor! Mesaisi biten taksici “Aracımı kapattım” diyince, müşteri sırtına makas sapladı!
Taksici vahşeti bitmiyor! Mesaisi biten taksici “Aracımı kapattım” diyince, müşteri sırtına makas sapladı!
Esenyurt’ta hareketli gece! Motorundan duman çıkan otomobil kısa sürede alev topuna döndü!
Esenyurt’ta hareketli gece! Motorundan duman çıkan otomobil kısa sürede alev topuna döndü!
Yorumlananlar
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?