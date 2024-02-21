Kadıköy'de ilginç kaza! Bir şahıs, D100 karayolu'nda önünü kesmeye çalıştığı otomobilin altında kaldı!

Kadıköy'de D100 karayolu Bostancı Köprüsü Ankara istikametinde meydana gelen olayda, seyir halindeki aracın önünü kesmeye çalışan adama araba çarptı.

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Kadıköy'de ilginç kaza! Bir şahıs, D100 karayolu'nda önünü kesmeye çalıştığı otomobilin altında kaldı!

Kadıköy'de otomobilin önünü kesmeye çalışan bir şahsa otomobil çarptı. Yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sularında D100 karayolu Bostancı Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre hareket halindeki bir otomobilin önünü kesmeye çalışan şahsa araç çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D100 karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmalarının sona ermesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kadıköy'de ilginç kaza! Bir şahıs, D100 karayolu'nda önünü kesmeye çalıştığı otomobilin altında kaldı!

Kadıköy'de ilginç kaza! Bir şahıs, D100 karayolu'nda önünü kesmeye çalıştığı otomobilin altında kaldı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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