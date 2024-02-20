2024 Saadet Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu

31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri için partilerin hazırlıkları devam ederken, Saadet partisi Pendik ilçesindeki belediye meclisi aday listesini Seçim Kurulu'na teslim etti.
Parti yetkililerine göre, Pendik İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilen aday listesi, partinin stratejik hedefleri doğrultusunda belirlendi. Listede yer alan adayların, ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına uygun çözümler üretebilecek niteliklere sahip olduğu vurgulandı.
İşte 2024 Saadet Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi
1- Yasin Kadıoğlu
2-
3- Abdullah Copur
4-
5- Efrail Ozan
6- Süleyman Sağbas
7- Fatma Deniz Yerhan
8- Fatih Şahin
9- Mansur Yılmaz
10- Ömer Özgür
11- Kevser Olaş
12- Kadir Boğa
13- İhsan Aydın
14- Gönül Mengükan
15- Mehmet Mahfuz Düzgün
16- Mustafa Arslan
17- Mustafa Kırmaz
18- Hasan Ünlü
19- Mücahit Necmeddin Duman
20- Abdulhamid Efe
21- Hadullah Gece
22- Eşref Gengönül
23- Ayşe Gülizar Önal
24- Tolga Kılıç
25- Merve Hayta
26- Necip Kara
27- Ismet Kaçar
28- Muhammed Furkan Erdoğan
29- Mehmet Salih Şehir
30- Volkan Aslanboğa
31- Selim Türkcan
32- Nihat Balcı
33- Şahabettin Meto
34- Nevzat Aksoy
35- Mehmet Keskin
36- Kadir Cebeci
37- Murat Uğur Temuralay
38- Harun Pataci
39- Nurbay Odabaş
40- Bilal Ibrahim Kıyağan
KONTENJAN
1- Mahmut kılıç
2- Yasin Kocaman
3- İsa Uzun
4- Yusuf Cilan
5- Murat Acar