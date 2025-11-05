ABD'de bir müslüman daha tarihe geçti: Zohran Mamdani seçimi kazandı, ilk sözleri bakın ne oldu! Zohran Mamdani kimdir?

ABD'de bir müslüman daha tarihe geçti: Zohran Mamdani seçimi kazandı, ilk sözleri bakın ne oldu!

ABD tarihi bir seçimlere sahne oldu. New York'taki kritik belediye başkanlığı seçimlerini Demokrat Parti'nin adayı Zohran Mamdani seçimleri kazandı. Filistin yanlısı Mamdani, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı oldu.

New York’un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 89’u sayıldı.

ABD’nin New York eyaletinde bulunan Associated Press’in (AP) açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4’ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde düzenlenen belediye başkanlığı seçimlerinde, Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani eşi Rama Duwaji ile birlikte Queens bölgesindeki Astoria semtinde oyunu kullandı.

Cuomo’nun aldığı oy yüzde 41,6 olurken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,2'de kaldı.

Toplam kullanılan oylarda Mamdani 1 milyon 16 bin 968, Cuomo 840 bin 191, Sliwa da 144 bin 397 oy aldı.

BİR MÜSLÜMAN DAHA TARİHE GEÇTİ

34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti’nin ilk Müslüman belediye başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

New Jersey eyaletinde yapılan valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill oyların yüzde 56’sını alarak yarışta ipi göğüslerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli ise yüzde 43,4’tte kaldı.

Virginia’daki valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Abigail Spanberger oyların yüzde 56,9’unu alarak yarışı önde bitirirken, Cumhuriyetçi Parti adayı Winsome Earle-Sears ise yüzde 42,9 ile sandıktan ikinci çıktı.

ZAFER SONRASI AÇIKLAMA! MÜSLÜMANIM, SOSYALİSTİM! BUNLAR İÇİN ÖZÜR DİLEMEYİ REDDEDİYORUM

ABD'de resmi olmayan ilk sonuçlara göre New York belediye başkanlığı seçimlerinden galip çıkan Zohran Mamdani, New York'un göçmenler tarafından inşa edildiğini, bugün itibarıyla da göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olacağını vurguladı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Mamdani zafer konuşması yaptı.

Mamdani, galibiyetle "siyasi bir hanedanı devirdiklerini" belirterek, "New York, bu gece değişim için bir yetki verdiniz, yeni bir tür siyaset için yetki verdiniz." ifadesini kullandı.

New York'un artık Müslüman karşıtı nefret söylemi yayarak seçim kazanılan bir şehir olmayacağını dile getiren Mamdani, değişim çağını başlatacaklarını söyledi.

'TRUMP BENİ İZLEDİĞİNİ BİLİYORUM, SESİ AÇ'

Mamdani, "Bir despotu korkutmanın bir yolu varsa, o da onun iktidar kazanmasına olanak sağlayan koşulları ortadan kaldırmaktır. Bu sadece (ABD Başkanı Donald) Trump'ı durdurmanın yolu değil, bir sonrakini de durdurmanın yolu. O halde Donald Trump, beni izlediğini bildiğim için sana söylüyorum: Sesi aç" ifadelerini kullandı.

"Trump gibi milyarderlerin vergi kaçırmasına ve vergi indirimlerinden faydalanmasına olanak sağlayan yolsuzluk kültürüne" son vereceklerini belirten Mamdani, "New York, göçmenler tarafından inşa edilmiş ve bu gece itibarıyla göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olarak kalacak. Yani, beni dinle Başkan Trump, herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerek." dedi.

Mamdani, şimdiye kadar yürüdükleri yol gibi cesur yeni bir yol oluşturmaları gerektiğini belirterek, "Müslümanım. Demokrat bir sosyalistim. Bunlar için özür dilemeyi reddediyorum." diye konuştu.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, seçimden saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tehdit dolu mesajlar vermişti.

Mamdani'nin New York Belediye Başkanı olması halinde federal fonları ciddi şekilde "kısacağını" belirten Trump, "Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU SÖZLERİ

Zohran Mamdani daha önce yaptığı açıklamada, işgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu'yu New York'a gelmesi haleinde tutuklayacağını belirtmişti.

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?

Mamdani, Uganda doğumlu Hint asıllı Müslüman bir Amerikalı. Henüz 34 yaşında olan Mamdani, ABD'de özellikle demokratların geleceği olarak görülüyor.

1991'de Uganda'da dünyaya gelen Mamdani'nin ABD serüveni, 7 yaşındayken ailesiyle New York'a taşımasıyla başladı, eğitimini burada tamamladı. Filistin'e Adaleti Destekleyen Öğrenciler adlı bir topluluk kurdu.

Annesi Mira Nair, tanınmış bir Hint asıllı Amerikalı film yapımcısı; babası Mahmud Mamdani ise Hindistan doğumlu Ugandalı bir akademisyen. Anne ve babası da Harvard mezunu.

Suriyeli sanatçı Rama Duwaji ile evli olan Mamdani, siyasete atılmadan önce düşük gelirli ev sahipleri için konut danışmanlığı yaptı. 2017'de Amerika Demokratik Sosyalistleri'ne katılarak siyasete adım atmış oldu. 2020'de meclis üyesi seçildi.

