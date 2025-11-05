Altın daha da düşecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın daha da düşecek mi? Altın fiyatları 5 Kasım Çarşamba gününe nasıl başladı? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları gram altın, yarım altın, çeyrek altın, yarım altın, 5 Kasım grafiklerinde takip ediliyor. Doların üç ayın zirvesine yakın seyrini sürdürmesi, Aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin azalması ve ABD-Çin ticaret gerilimlerinin hafiflemesi değerli metale olan talebi sınırladı. Spot altın 3975 dolara kadar gerilemenin ardından 3960 dolardan işlem görüyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 5 Kasım gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...