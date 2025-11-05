  1. Anasayfa
Altın daha da düşecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın daha da düşecek mi? Altın fiyatları 5 Kasım Çarşamba gününe nasıl başladı? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları gram altın, yarım altın, çeyrek altın, yarım altın, 5 Kasım grafiklerinde takip ediliyor. Doların üç ayın zirvesine yakın seyrini sürdürmesi, Aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin azalması ve ABD-Çin ticaret gerilimlerinin hafiflemesi değerli metale olan talebi sınırladı. Spot altın 3975 dolara kadar gerilemenin ardından 3960 dolardan işlem görüyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 5 Kasım gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 5 Kasım Çarşamba günü yakından takip ediliyor. Fed'in bölünmüş görünümü, yatırımcıların yıl sonuna kadar faiz indirimi beklentilerini azaltmasına neden oldu. Aralık ayında faiz indirimi olasılığı Powell’ın açıklamaları öncesinde yüzde 90’ın üzerindeyken şimdi yüzde 65 seviyesinde. Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak ADP istihdam verisi ve hafta içi yayımlanacak ISM PMI verilerini yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 5 Kasım alış - satış tablosu...

ONS ALTIN
Ons altın güne 4112 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4032 dolar, en yüksek de 4112 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 4031 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 5324 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5310 lira, en yüksek de 5362 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 5361 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 5463 liradan alınırken 5547 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
8.961,00
9.058,00

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
17.922,00
18.106,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
35.734,00
36.084,00

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
35.283,12
35.989,34

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
35.766,47
36.116,95

ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
88.207,79
89.642,17

