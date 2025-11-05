Pendik MHP ilçe başkanlığına Eşref Eryılmaz atandı

Sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce ilçe başkanlığından istifa eden Kerim Kaya'dan boşalan MHP Pendik İlçe Başkanlığına ülkücü camiasının sevilen isimlerinden Eşref Eryılmaz atandı. Düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Kerim Kaya'dan devralan Eşref Eryılmaz, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür ederek, ilçe başkanlığı görevini en iyi şekilde temsil edeceğini ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin takdir ve tensipleriyle, MHP Pendik İlçe Başkanlığı görevine Eşref Eryılmaz’ın atandığını duyurdu. Eşref Eryılmaz, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Kerim Kaya'dan devraldı.

Törene katılan MHP İstanbul Anadolu Yakası Bölge Başkanı Hakan Aslan, yaptığı konuşmada parti içindeki değişimlerin bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayarak, “Bu değişimleri normal karşılamak gerekir. Eski İlçe Başkanımız Kerim Kaya’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni İlçe Başkanımız Eşref Eryılmaz’a başarılar diliyorum.” dedi.

YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİK YOK!

Yeni atamayla birlikte MHP Pendik İlçe Başkanlığı’nda yalnızca başkan değişikliği yaşandı; mevcut yönetim görevine devam ediyor.

"GÖREVİMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"

Yeni İlçe Başkanı Eşref Eryılmaz yaptığı ilk açıklamasında “Tarafıma İlçe Başkanlığı görevini veren İl Başkanımıza, takdirleriyle onurlandıran Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerimi sunarım. Bu görevlendirmenin davamız, teşkilatımız ve şahsım için hayırlı olmasını diliyorum.

Çocukluğumdan beri mensubu olmaktan onur duyduğum partimizin Pendik İlçe Başkanlığı görevini en iyi şekilde temsil etmeyi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin izinde, ilçemize ve partimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

EŞREF ERYILMAZ KİMDİR?

Uzun yıllardır MHP teşkilatlarında aktif görev alan ve parti camiası tarafından sevilen Eşref Eryılmaz, Pendik’te çeşitli sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerinde görev yaptı.1982 Eskişehir doğumlu olan Eryılmaz, evli ve üç çocuk babasıdır.