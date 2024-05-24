A Milli Takım EURO 2024 kadrosu açıklandı: Almanya’ya hangi futbolcular gidecek?

Dev organizasyona artık sayılı günler kaldı. EURO 2024 Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterecek olan A Milli Takım kadrosu da belli oldu. Millilerin geniş kadrosunda genç futbolcuların çoğunlukta olması dikkat çekti.

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A Milli Takım EURO 2024 kadrosu açıklandı: Almanya’ya hangi futbolcular gidecek?

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası, Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Organizasyon 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacak olan A Milli Takımımızın geniş kadrosu açıklandı. Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen listede 35 futbolcu yer alıyor.

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A MİLLİLERDE 35 KİŞİLİK GENİŞ KADRO BELLİ OLDU

A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen futbolcular, üç etap halinde çalışmalara başlayacak. İlk grupta yer alan ve kulüpleriyle olan maçlarını tamamlamış futbolcular, bugün Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Tesisleri'ne gelerek idmanlarına başladı.

İkinci grupta bulunan futbolcular ise kulüpleriyle bu hafta sonunda görev alacakları maçların ardından 29 Mayıs Çarşamba günü kampa dahil olacak.

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Son olarak, Arda Güler ve Salih Özcan, Borussia Dortmund ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İtalya'da kampa katılacak. İşte liste halinde A Milli Takım kadrosu;

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EURO 2024 ÖNCESİ SON HAZIRLIK MAÇLARI

4 Haziran İtalya - Türkiye karşılaşması, Serie A'da mücadele eden Bologna FC 1909 takımının maçlarına ev sahipliği yapan stat da oynanacak. Müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. 10 Haziran ise bu sefer Polonya-Türkiye karşılaşması, ülkenin en yüksek kapasiteli futbol stadyumu olan PGE Narodowy'de oynanacak ve TSİ 21.45'te yapılacak.

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