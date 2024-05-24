Fenerbahçe Beko, Final Four’a veda etti: Panathinaikos, rakibini geçti…

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Final Four maçına çıktı. Final Four’un ilk ayağında temsilcimiz, Yunanistan ekibi Panathinaikos Aktor ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip parkeden 73-57 mağlup ayrıldı ve elendi.

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Nigel Hayes-Davis kaydettiği 14 sayıyla takımın skoreri oldu. Marko Guduric ile Nathan Sestina da 10’ar sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncular oldu.

PANATHINAIKOS, ÜSTÜNLÜĞÜ BIRAKMADI

Fenerbahçe Beko maça; Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis, Johnathan Motley beşiyle başladı.

Yunan ekibi maça hızlı başladı ve henüz ilk dakikalarda 12-0’lık bir seri yakaladı. Fenerbahçe Beko karşılık verse de ilk ve ikinci periyotu geride kapattı.

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Sarı lacivertli temsilcimiz, Nigel Hayes-Davis’in son bölümdeki etkili oyunuyla farkı 2 sayıya kadar indirdi. İlk yarıya sadece 2 sayı geride girdi: 38-36

Üçüncü periyotta farkı kapatan Fenerbahçe Beko, son çeyrekte üst üste yaptığı hatalar nedeniyle oyuna tutunamadı. 16 sayı farkla sahadan mağlup ayrıldı.

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FENERBAHÇE, ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK

Final Four’un diğer ayağında Yunanistan ekibi Olympiacos ile İspanya temsilcisi Real Madrid kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Beko bu maçın kaybedeniyle 26 Mayıs Pazar günü üçüncülük maçına çıkacak.

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